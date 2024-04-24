Путин упустил последний шанс Иван Яковина, NV

24.04.2024, 9:13

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Оружие едет в Украину, причем едет срочно.

В США был принят законопроект о выделении помощи Украине. Для Украины это буквально спасательный круг, который был брошен американцами, потому что сейчас ситуация на фронте очень-очень тяжелая. Когда это все переедет на фронт, вздохнуть можно будет с облегчением. Вы знаете, что еще интереснее? То, что вот этот спасательный круг для Украины, и то, что важна эта история для Украины, для Z-сообщества, то есть для российской стороны, еще важнее. Вот почему.

Когда Конгресс проголосовал за закон о выделении помощи Украине, в российских телеграм-каналах, на телевидении, на радио, в пропагандистской прессе воцарилось долгое, тяжелое, я бы сказал, опустошенное молчание. Они просто не могли поверить своим глазам, они не могли понять, как такое могло случиться, у них же все было в кармане. Вот этот идеальный план по уничтожения Украины в 2024-м году. Они думали так: Украина не получает ничего, наши люди контролируют американский Конгресс, Трамп следит там за всем, с Трампом есть договоренность, у Украины заканчиваются ресурсы, все плохо в Украине, а в России, наоборот, все хорошо. И тут бах, — срезается эта история.

Российские пропагандисты убеждали себя, убеждали друг друга, своих зрителей, свое руководство, что дело-то в шляпе, что все готово к уничтожению Украины уже в 2024-м году. Что Трамп, что эта дегенеративная депутатша от штата Джорджия Мэрджи Тейлор Грин, что натуральный реально педофил Мэтт Гейтс, тоже депутат Конгресса, что бывшая украинка Виктория Спартц (ее, кстати, хвалили в российском телевидении, рассказывали, что она познакомилась со своим мужем американцем в поезде Киев-Москва), что все вот эти депутаты пророссийские решили задачу, и Россия может не волноваться. Вполне может спокойно готовить большое наступление на украинские войска уже летом текущего года. Они были уверены, что четко держат спикера Майка Джонсона за горло и за все остальные части тела, и он даже не поставит закон о выделении помощи Украине на голосование. А потом бац, и за пару дней этот вопрос как-то и решился.

Оружие едет в Украину, причем едет срочно. То есть, россияне готовились проламывать оборону КАБами, ФАБами, потом штурмовать пехотой на броне, а сейчас получается, что Украина получит F-16 и средства ПВО для того, чтобы сбивать Су-34, сбрасывающие КАБы и ФАБы, ну а пехоту на броне российских танков, БТР будут выкашивать кассетные снаряды, которые сейчас тоже в больших количествах будут поставлены в Украину. Получается, что два главных орудия, которые старательно приготовили и на которые особенно сильно рассчитывали россияне этим летом, окажутся абсолютно бесполезны. Точнее, не абсолютно бесполезны, но потери при применении того и другого у россиян будут просто огромными, гораздо выше, чем сейчас. Хотя и сейчас потери немаленькие.

То есть, наступление российское летнее оказалось фактически проваленным еще до его начала, вот поэтому российские СМИ, пропагандисты и все пророки просто в изумлении, ошарашено смотрели в шоке на то, что произошло в американском Конгрессе. Они два дня не могли вообще ничего написать, их просто оторопь взяла. Все их расчеты пошли кувырком, для достижения намеченных ими целей теперь нужно в два, в три раза больше войск и техники, может даже больше. И то, скорее всего, этого не хватит, почему? Потому что и европейцы активизировались с поставками техники боевой, ПВО и снарядов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит о том, что Европа поставит то ли семь, то ли восемь комплексов Патриот. Сами украинцы, кстати, много чего начали производить, не будем забывать о дронах.

Россияне получили совсем не то, к чему они готовились этим летом. Z-блогеры молчали ошарашенно — им то ли методички не выдали, то ли они по-настоящему были в полном шоке, — я не знаю. Тут же какая проблема, им еще запрещено ругать начальство, то есть все то, что делают Шойгу, Путин, Лавров, по определению для российских обозревателей хорошо и правильно. Они если хотят как-то выразить свое возмущение, то могут стоять на коленях и молчать. Вот это самая главная форма протеста, которая им позволена. И они вот так и делали, молчали. Но сейчас начинают писать вот что, цитата: «Нашему врагу потребовалась лишь пауза для перезагрузки ситуации, он эту паузу получил. При этом пауза в его понимании заключалась в том, чтобы удержать Россию от перехода к интенсивному способу ведения боевых действий на Украине и от инициативного повышения уровня эскалации. Враг дурил нам голову кулуарными переговорами, все тот же Стамбул-2, и наш «друг» Реджеп в этой разводке замешан на полную. Не забываем: Турции не нужен Крым и Черноморское побережье Украины под российским контролем. Кроме того, и будет идти снабжение вооруженных сил Украины за счет частичного разоружения европейских союзников США. К этому прямо призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. А в 2025 году Запад намерен вывести военно-промышленный комплекс США и Европейского Союза на уровень производства оружия и боеприпасов, сопоставимым с Россией».

Помимо всего того, что я сейчас процитировал, там еще говорят и то, что натовские подразделения пойдут на границу с Беларусью, встанут внутри Украины и натовские специалисты будут обслуживать ПВО, радары, авиацию, обучать украинских солдат и всякую другую технику применять сложную внутри Украины. И они говорят — НАТО полностью начинает участвовать в этой войне, запускаются производства, поступает огромный объем помощи, и в результате война, с их точки зрения, уже как-то выглядит совсем пессимистично.

Они пишут, что в 2024 году у России был действительно очень хороший шанс добиться военного успеха, поскольку у Украины, по сути дела, закончились ресурсы, но россияне что-то протупили, их, как всегда, обманули, и теперь Украине оказали действительно серьезную помощь. Спасли Украину в 2024 году. То есть, Украина 2024 год переживет, а в 2025 году, когда все эти заводы начнут работать, когда натовские войска прибудут в Украину, ресурсов Украины с точки зрения российских наблюдателей, будет больше, а в России ресурсов будет меньше.

Вывод, в общем, для Российской Федерации неутешительный. Сами Z-активисты, эксперты, наблюдатели-обозреватели говорят, что Путин и его люди упустили в 2024 году свой шанс. Второго такого шанса Запад им не даст, и поэтому война неумолимо идет к поражению Российской Федерации. Украина эту войну выиграет.

Иван Яковина, NV