В Беларуси начали продавать новый китайский минивэн 7 24.04.2024, 10:02

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Известна цена.

В Беларуси начались продажи китайского минивэна Haima 7X, сообщает av.by.

— В сегменте минивэнов на рынке Беларуси практически нет машин, поэтому мы рады предложить полноценный 7-местный вэн. У него почти не имеется конкурентов — хотя бы потому, что салон трансформируется в полноценную кровать, — подчёркивают представители дистрибьютора.

Модель построена на той же платформе, что и кроссовер 8S, продажи которого у нас стартовали в начале апреля 2024-го. Объём багажника — от 1 085 до 1 825 литров. В движение Haima 7X приводится 1,6-литровым турбомотором мощностью 182 л. с. В пару к нему предусмотрен 6-ступенчатый «автомат», передающий тягу на переднюю ось.

Гарантийный срок на машины Haima составляет 5 лет или 100 000 км пробега. Стоит новинка на нашем рынке 125 000 рублей (в перерасчёте примерно 38 450 долларов).