На Обуз-Лесновском полигоне погиб белорусский офицер 7 24.04.2024, 11:45

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Он был командиром батареи 11-й отдельной механизированной бригады.

Во время учений на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами погиб белорусский военный, сообщает nashaniva.com.

Погибшим, по данным издания, оказался командир батареи 105-го отдельного механизированного батальона 11-й бригады, которая дислоцируется в г. Слоним, старший лейтенант Сергей Т., 1999 г. р., выпускник Военной академии.

В настоящий момент рассматривается две версии случившегося: суицид и неосторожное обращение с оружием, пишут бывшие силовики.