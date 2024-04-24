ВСУ подвинули в Крынках российские подразделения «Гойда!» и «летунов» 24.04.2024, 12:06

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Плацдарм на левом берегу Днепра расширен.

В Крынках на левом берегу Херсонщины Силы обороны Украины смогли расширить плацдарм несмотря на то, что враг сконцентрировал там около 130 тысяч личного состава.

Об этом рассказал в своем телеграмм-канале обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

«Более года назад на левом берегу начался процесс расширения плацдарма Сил обороны Украины по ряду локаций. Сейчас российские оккупационные войска сконцентрировали на этом направлении исключительно подразделения, которые привыкли выпрыгивать из транспорта, движущегося в воздушном пространстве с возгласом «Гойда!», а именно 337 и 338 ДШП 104 ДШД воздушно-десантных войск. Похоже, так же как с Ивановским под Бахмутом, десантура пытается перетянуть на себя главную роль в решении проблематики левобережного села, чтобы показать насколько хороши бескрылые «летуны» вне общего командования», — отметил эксперт.

Он добавил, что левобережная Херсонщина — это зона ответственности самой многочисленной группы войск ВС РФ в зоне боевых действий — «Днепр».

На сегодня враг сконцентрировал здесь:

130 тысяч человек;

около 700 танков;

около 2000 ББМ

около 1100 ствольной артиллерии;

250 РСЗО.

Александр Коваленко отметил, что ВС РФ таким потенциалом не смогли взять под свой контроль Крынки, а в прошлом месяце Силы обороны не только смогли удержать плацдарм, но и расширить его.

«Например, в середине февраля СОУ расширили плацдарм от частной застройки, до музея Остапа Вишни. К концу марта, титаническими усилиями в максимально неблагоприятных условиях, наши подразделения вышли на запад от музея до теплиц. Плацдарм расширяется. Какими силами и какой ценой? У свободы цены нет, есть только память и уважение тем, кто ее заплатил. На века», — отметил Александр Коваленко.