Россияне вербуют белорусскую молодежь для работы над дронами 24.04.2024, 12:21

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Для этого в Минске организовали целый форум.

В Минске в Белорусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по БПЛА 2024. Это мероприятие нацелено «максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БПЛА».

Режим на мероприятии представлен чиновниками высокого уровня, включая Кочанову и Пархомчика, представителями всех разработчиков и производителей военных БПЛА.

Российскую сторону возглавляет госсекретарь «союзного государства» Мезенцев, и посол РФ Грызлов. Также приехала представительная делегация от Казанского технического исследовательского университета, являющимся лидером разработки боевых БПЛА в РФ:

Цель путинистов ясна, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Они хотят вовлечь в преступное производство боевых БПЛА как можно больше юных белорусов, организовать выкачку из «братской» страны светлых голов и умелых рук.

Беларуская молодежь и их родители должны помнить, что участие в кровавом бизнесе повлечет международные санкции и юридическую ответственность. Не говоря о моральной стороне этого вопроса.

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