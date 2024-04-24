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CNN: Бронетехника от США для Украины уже находится на границе

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  • 24.04.2024, 12:26
  • 3,098
CNN: Бронетехника от США для Украины уже находится на границе

Она была заранее размещена на складах в Германии и Польше.

На границе с Украиной в соседней Польше уже стоят платформы, нагруженные десятками боевых машин пехоты Bradley, готовых к транспортировке.

Это подтверждается видео, снятое очевидцем на камеру мобильного телефона, которое стало свидетельством о приближении значительной помощи от США военным силам Украины.

Американский телеканал CNN (перевод — dialog.ua) также подтверждает, что большая часть американской военной помощи Украине, одобренной Сенатом накануне, была заранее размещена на складах в Германии и Польше.

Это означает, что сразу после подписания закона президентом США Байденом бронетехника отправится в Украину.

Как сообщают военные источники, логистика переброски военной техники давно отлажена, поэтому ожидается, что помощь достигнет украинских Вооруженных сил максимально быстро.

Этот шаг рассматривается как ответ на преимущество, которым в настоящее время пользуется Россия.

«Другими словами, преимущество в соотношении 10 к одному, которым сейчас пользуется Россия, не будет уничтожено немедленно», - отмечают журналисты канала со ссылкой на американских чиновников.

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