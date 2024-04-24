«У оккупантов агония»: ВСУ анонсировали сюрпризы для россиян под Очеретино 24.04.2024, 12:54

1,346

Ситуация на этом направлении развивается динамично.

Офицер ВСУ отметил, что украинские военные готовят для российских оккупантов «приятные» сюрпризы в районе населенного пункта Очеретино в Донецкой области.

Российские оккупанты не имеют достаточных сил и ресурсов для полномасштабного наступления в районе Очеретино. Ситуация на этом направлении остается под контролем Сил обороны Украины.

Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

«Российская пропаганда всегда кричит наперед. Кто-то где-то ступит ногой, случайно забежит, и уже кричат, что они захватили. В районе Очеретино продолжаются бои, ситуация под контролем ВСУ. Оккупантов на этом направлении ждут «приятные» для них новости», - подчеркнул Цехоцкий.

Кроме того, офицер отметил, что российские оккупационные войска не имеют достаточно сил для проведения широкомасштабной наступательной операции.

«Враг применяет большое количество авиации, артиллерии и дронов. У врага началась агония, особенно в последние дни. Они внимательно следят за тем, что происходит в мире, и понимают, что их ждет», - добавил Цехоцкий.