Великобритания впервые передает Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV 1 24.04.2024, 13:28

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Стали известны подробности.

Правительство Соединенного Королевства анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 млн фунтов. Теперь стало известно, что в него войдут высокоточные авиационные бомбы Paveway IV. Об этом сообщает корреспондент BBC Джонатан Бил.

«Последний пакет британской военной помощи Украине будет включать бомбы Paveway IV», — написал журналист в своем аккаунте Х (ранее Твиттер).

Что известно об авиабомбе Paveway IV

Paveway IV — это самая современная версия авиабомбы в семействе Paveway. Снаряд разработала компания Raytheon UK. Он имеет двухрежимную систему навигации: спутниковую GPS или инерциальную INS. В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

На вооружении Королевских Воздушных сил Paveway IV поступила в 2008 году. Масса бомбы составляет 230 кг. Наведение на цель происходит по лазерной указке в любом режиме навигации.

Сейчас носителями авиабомбы являются истребители:

Eurofighter Typhoon;

F-35;

Panavia Tornado;

Harrier II.

Пока неизвестно, какой самолет Воздушных сил Украины станет носителем авиабомб. Однако Paveway IV по своим характеристикам похожа на американские JDAM и французские Hammer. В обоих случаях снаряды интегрировали на истребители Су-27 и МиГ-29.