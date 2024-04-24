Великобритания впервые передает Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV

Великобритания впервые передает Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV1
- 24.04.2024, 13:28
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Стали известны подробности.
Правительство Соединенного Королевства анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 млн фунтов. Теперь стало известно, что в него войдут высокоточные авиационные бомбы Paveway IV. Об этом сообщает корреспондент BBC Джонатан Бил.
«Последний пакет британской военной помощи Украине будет включать бомбы Paveway IV», — написал журналист в своем аккаунте Х (ранее Твиттер).
Что известно об авиабомбе Paveway IV
Paveway IV — это самая современная версия авиабомбы в семействе Paveway. Снаряд разработала компания Raytheon UK. Он имеет двухрежимную систему навигации: спутниковую GPS или инерциальную INS. В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.
На вооружении Королевских Воздушных сил Paveway IV поступила в 2008 году. Масса бомбы составляет 230 кг. Наведение на цель происходит по лазерной указке в любом режиме навигации.
Сейчас носителями авиабомбы являются истребители:
Eurofighter Typhoon;
F-35;
Panavia Tornado;
Harrier II.
Пока неизвестно, какой самолет Воздушных сил Украины станет носителем авиабомб. Однако Paveway IV по своим характеристикам похожа на американские JDAM и французские Hammer. В обоих случаях снаряды интегрировали на истребители Су-27 и МиГ-29.