Для автомобилистов в Беларуси придумали очередные новшества 24.04.2024, 16:08

1,526

Изменения касаются правил постановки автомобиля на учет.

Согласно постановлению Совмина от 19 апреля № 294, с 17 июня 2024 года вступают в силу новые правила госрегистрации и госучета транспортных средств (ТС) в Беларуси.

Собственник (лизингополучатель) должен обратиться в регистрационное подразделение для регистрации автомобиля в течение 30 дней после его приобретения, получения или ввоза, вместо прежних 10 дней.

Теперь не требуется предоставлять ряд документов при регистрации ТС, которые ранее были необходимы для определенных категорий машин. Однако для регистрации автомобиля, ранее не зарегистрированного в Беларуси и ЕАЭС, необходимо предоставить выписку из электронного паспорта ТС со статусом "действующий".

Снятие ТС с учета для утилизации теперь может быть осуществлено при утрате эксплуатационных характеристик в результате чрезвычайных ситуаций, боевых действий, терактов, ДТП и других происшествий. Также автомобиль могут снять с учета для утилизации при отсутствии информации о его эксплуатации в течение не менее одного года (ранее — не менее трех лет).

После вступления в силу нового постановления, при внесении изменений в регистрационные документы ТС, не требуется предоставлять свидетельство о регистрации ТС, если есть соответствующие данные в автоматизированной информационной системе ГАИ.

Также владельцам автомобилей не нужно будет проходить процедуру снятия с учета, если в АИС ГАИ есть информация об аресте ТС, запрете на совершение регистрационных действий или нахождении машины в международном розыске. Предусмотрены и другие корректировки в процедурах госрегистрации и госучета автомобилей.