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Азаренко установила мировой рекорд на турнире в Мадриде

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  • 25.04.2024, 19:23
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Азаренко установила мировой рекорд на турнире в Мадриде
Виктория Азаренко

Подробности.

Виктория Азаренко (26-й номер мирового рейтинга) с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде.

В 1/32 финала белоруска была сильнее немки Татьяны Марии (№67) в двух сетах – 6:3, 6:1. Азаренко исполнила два эйса, реализовала шесть брейк-поинтов и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге Виктория встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге.

Белорусская теннисистка установила уникальное достижение на турнирах-«тысячниках». Белоруска стала первой спортсменкой, которой удалось одержать 200 побед в соревнованиях категории WTA-1000, начиная с 2009 года.

За ней в этом рейтинге следуют румынка Симона Халеп (186 побед), датчанка Каролин Возняцки (182), чешка Петра Квитова (180) и полька Агнешка Радваньска (175).

На турнире в Мадриде также сыграет вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. В первом матче она встретится с полькой Магдой Линетт.

Madrid Open – дебютный в этом сезоне грунтовой турнир для теннисистов. Завершатся соревнования 5 мая. Призовой фонд «тысячника» – около 8 млн евро.

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