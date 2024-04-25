Армия РФ только на одном направлении потеряла более 300 единиц техники 1 25.04.2024, 19:52

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Были уничтожены минимум три бригады.

Российская армия несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь — как в живой силе, так и в технике — противник несет на Восточном направлении. Об этом Liga.net сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

Волошин рассказал, что важную роль в том, что враг несет большие потери, играют минные заграждения и FPV-дроны, которые помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Он акцентировал, что воины десантно-штурмовой Таврической бригады за шесть месяцев боев на одном из направлений уничтожили более 300 единиц вражеской техники.

«А это как минимум три вражеских бригады!» – подчеркнул он.

По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего атак российских войск за минувшие сутки было на Новопавловском направлении – 24, Бахмутском и Авдеевском – по 21, Лиманском – 19.