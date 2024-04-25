Зеленский рассказал лидерам Конгресса США о применении ATACMS 25.04.2024, 20:37

Президент Украины поблагодарил их за двухпартийную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 апреля, поговорил с лидерами Конгресса США и рассказал им об использовании дальнобойных ракет ATACMS в Украине.

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Президент провел телефонные разговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Зеленский поблагодарил их за «двухпартийную поддержку и личное лидерство в утверждении закона о помощи Украине».

«Мы благодарны президенту США Байдену и всему американскому народу за помощь Украине», — написал Зеленский.

Зеленский добавил, что рассказал конгрессменам о ситуации на фронте в Украине и потребности в усилении воздушного пространства системами Patriot, а также о «пользе от дальнобойных систем ATACMS».

24 апреля агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США уже тайно отправили Украине ATACMS. По информации журналистов, Украина использовала их для ударов в Крыму на прошлой неделе. Позже эту информацию подтвердили в Пентагоне.