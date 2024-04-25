Пора поверить, что Россия проиграет 1 Энн Эпплбаум

25.04.2024, 21:54

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Энн Эпплбаум

Как изменится динамика войны после военной помощи США Украине.

В своей колонке для The Atlantic (перевод - «Новое время») известная американская журналистка Энн Эпплбаум рассуждает о том, каким должен быть следующий шаг США после одобрения военной помощи Украине

Еще не поздно, потому что никогда не бывает слишком поздно. Ни один исход никогда не бывает предрешен, ничто никогда не будет кончено, и вы всегда можете повлиять на то, что произойдет завтра, сделав правильный выбор сегодня. Конгресс США наконец-то сделал один из таких правильных выборов. Скоро американское оружие и боеприпасы снова начнут поступать в Украину.

Но у промедления есть своя цена. Протянув столько месяцев, направившись в тупик пограничной реформы, а затем повернув назад, республиканцы в Конгрессе, заблокировавшие поставки оружия и боеприпасов Украине, нанесли огромный ущерб, в том числе непоправимый. За последние шесть месяцев Украина потеряла территорию, жизни и инфраструктуру.

Если бы Украина не была лишена противовоздушной обороны, в Харькове могла бы сохраниться большая часть электростанций. Люди в Одессе, погибшие под ежедневными обстрелами, возможно, были бы еще живы. Украинские солдаты, которые провели недели на линии фронта в условиях дефицита боеприпасов, возможно, не были бы так деморализованы.

Задержка изменила и американскую политику. Лишь меньшинство республиканцев в Палате представителей, включая спикера Майка Джонсона, присоединились к большинству демократов, чтобы одобрить помощь в размере $60 млрд. В Конгрессе укрепилась явно пророссийская фракция республиканцев. Урок очевиден: любой, кто стремится манипулировать внешней политикой Соединенных Штатов, будь недостойный автократ в Венгрии или коммунистическая партия Китая, теперь знает, что тщательно разработанная пропагандистская кампания, направленная на нужных людей, может преуспеть намного больше, чем кто-либо когда-то считал возможным.

С первых дней российского вторжения 2022 года президент Владимир Путин пытался завоевать Украину не только военной силой, но и психологическими играми. Ему нужно было убедить американцев, европейцев и, прежде всего, украинцев в том, что победа невозможна, что единственной альтернативой является капитуляция и что украинское государство со временем исчезнет.

Многие американцы и европейцы, но не так много украинцев, поддерживали эту точку зрения. Пророссийские инфлюенсеры — Такер Карлсон, Джей Ди Вэнс, Дэвид Сакс — поддержанные армией пророссийских троллей на X и других социальных медиа-платформах, помогли создать нарратив поражения и убедили меньшинство в Конгрессе заблокировать помощь Украине. Поучительно проследить путь поста в социальных сетях, в котором ложно утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский владеет двумя яхтами, как в конце прошлого года оно прошло по цепочке от клавиатуры пропагандиста через эхо-камеру, созданную троллями, и попало в мозги американских законодателей. По словам сенатора Тома Тиллиса, республиканца из Северной Каролины, некоторые его коллеги во время дебатов о военной помощи Украине вслух говорили, что «люди будут покупать яхты на эти деньги». Они читали лживые истории и верили в их правдивость.

Но с принятием этого законопроекта о помощи деморализующая кампания России потерпела серьезное поражение. Это также неудача для российских военных усилий, и не только потому, что у украинцев теперь будет больше боеприпасов. Внезапно российские военные и российское общество вновь оказались перед перспективой очень долгой войны. Украина, опирающаяся на объединенные военные и экономические силы Соединенных Штатов и Европейского союза, — это совсем иной противник, нежели изолированная и одинокая Украина.

Но это не значит, что русские быстро сдадутся: Путин и поддерживающие его пропагандисты на государственном телевидении неоднократно заявляли, что их цель — не получить немного дополнительной территории, а контролировать всю Украину. Они не хотят обменивать территорию на мир. Они хотят оккупировать Харьков, Одессу, Киев и многое другое. Сейчас, когда их цели становятся все более труднодостижимыми, для демократических стран, поддерживающих Украину, наступил подходящий момент для того, чтобы пересмотреть и нашу стратегию.

Как только пакет помощи обретает форму закона, психологическое преимущество снова будет на нашей стороне. Давайте воспользуемся этим. Как рекомендовал сам Майк Джонсон, администрация Байдена должна немедленно оказать давление на европейских союзников, чтобы те разблокировали $300 млрд российских активов, которые они совместно хранят, и направили их в Украину. Для этого есть отличные юридические и моральные аргументы — деньги можно с полным основанием считать некоей разновидностью репарации. Этот сдвиг также даст понять Кремлю, что у него нет пути назад к тому, что раньше называлось «нормальными» отношениями, и что цена, которую Россия платит за свою колониальную войну, будет только расти.

Это также хороший момент для того, чтобы и европейцы, и американцы более серьезно отнеслись к санкциям и режимам экспортного контроля, введенным против России. Если бы НАТО проводило настоящую кампанию экономического давления, в ней были бы задействованы тысячи людей, десятки мониторов в центральном командном пункте и постоянно обновляемые разведывательные данные. Вместо этого задача была возложена на множество людей из разных ведомств в разных странах, которые могут знать, а могут и не знать о том, что делают другие.

По мере возобновления американской помощи следует активно поощрять украинцев к ведению асимметричной войны, которая им удается лучше всего. Воздушная и морская кампания с использованием беспилотников, оттеснившая Черноморский флот от береговой линии, налеты на российские газовые и нефтяные объекты за тысячи километров от Украины, вербовка российских солдат в России для участия в проукраинских российских подразделениях, воюющих на границе — нам нужно больше всего этого, а никак не меньше.

Администрация Байдена также должна прислушаться к предложению Джонсона о том, чтобы Соединенные Штаты поставляли больше лучшего оружия дальнего действия, чтобы украинцы могли поражать российские ракетные установки до того, как ракеты достигнут Украины. Если бы США сделали это осенью 2022 года, когда Украина отвоевывала свою территорию, мир сегодня мог бы выглядеть совсем иначе.

Эта война закончится только тогда, когда русские больше не захотят воевать, а они перестанут воевать, когда поймут, что не могут победить. Теперь наша очередь убедить их, а также нашу собственную пророссийскую фракцию, что их вторжение провалится. Лучший способ добиться этого — поверить в это самим.