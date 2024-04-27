«Уж очень непривычно на кольцевой снижаться с сотни до «полтинника» 27.04.2024, 9:16

1,168

Белорусские водители озадачены новшеством на МКАД.

С 15 апреля в районе нулевого километра МКАД (развязка с проспектом Независимости) ведутся ремонтные работы. Движение на участке в обе стороны бывает затруднено особенно в часы пик, разрешенная скорость снижена до 50 км/ч. Не все водители оказались к такому готовы, пишет Onlíner.

По информации ГАИ, и на внешнем кольце МКАД, и на внутреннем в районе развязки с проспектом Независимости сейчас действует пополосное ограничение движения. Работы ведутся над опорами путепровода, на проезжей части установлены ограничительные блоки.

Скорость движения в зоне проведения дорожных работ снижена до 50 км/ч. Имеются соответствующие знаки, контроль ведется стационарными датчиками фотофиксации.

— Камеры скорости перенастроены на 50 км/ч, но зачастую по привычке едешь быстрее. И прилетают штрафы. За неделю так насобирал более чем на 100 рублей, — рассказал корреспонденту Onlíner один из читателей.

И его пример не уникальный. Многие водители рассказали нам, что уже получили «письма счастья» за превышение именно на этом участке кольцевой.

— Пенять не на кого, просто уж очень непривычно на кольцевой снижаться с сотни до «полтинника». Да, видно, что идут работы, движение замедляется. Едешь 60 км/ч, кажется, что почти стоишь, а по факту — ловишь штраф. Короче, нужно держать это в голове, чтобы не разориться, пока здесь ремонтируют мост, — шутят автомобилисты.

Читатели издания в то же время указывают на два момента.

— Там камеры фотоконтроля установлены не на участке, где идет ремонт, а сразу за ним. То есть подлавливают там, где дорога становится свободной. Конечно, это не отменяет того, что нужно соблюдать правила, но такое вот наблюдение, — рассказал корреспонденту Onlíner один из водителей.

Второе, на что нам указали, — информирование водителей о зоне снижения скорости.

— Хорошо бы, чтобы на таких скоростных дорогах знаки, предупреждающие о снижении скорости, располагались заранее. Я проезжаю этот участок МКАД почти каждый день в часы пик и вижу заторы в одну и другую сторону. И заметно, что на прямом участке дороги, если ехать по внешнему кольцу, затор значительно меньше, в то время как с другой стороны, на внутреннем кольце, где знаки размещены фактически на закругленном участке, водители не всегда успевают своевременно среагировать, что в итоге сильно замедляет транспортный поток, — считает другой наш собеседник.

Впрочем, не все разделяют озвученные претензии.

— Проезжаю этот участок МКАД регулярно, потому что живу неподалеку. Во-первых, где вы видели, что камеры установлены за зоной проведения ремонтных работ. Они стоят как раз в зоне, за ними еще размещено несколько блоков — здесь все как полагается, на мой взгляд. А во-вторых, о месте предупреждения водителей: метров за 500, по-моему, появляются знаки — и о ведении ремонта, и о снижении скорости. Дважды висит знак «70», потом «50» — все это есть. Если кто-то не хочет это увидеть, а потом переживает, что попался на камеру скорости — ну так а на кого пенять? Просто нужно быть внимательнее за рулем, — отметил еще один читатель.