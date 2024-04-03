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В Витебске загорелось общежитие — эвакуировали 44 человека

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  • 3.04.2024, 17:05
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В Витебске загорелось общежитие — эвакуировали 44 человека

Трое детей попали в больницу.

В Витебске произошел пожар в девятиэтажном общежитии — оттуда эвакуировали 44 человека, в том числе 13 детей. Три ребенка доставлены на обследование в больницу, сообщили в МЧС.

Пожар начался днем 3 апреля в общежития ОАО «Эвистор» по улице Лазо, 105. В коридоре на втором этаже девятиэтажного здания загорелась электрощитовая.

Работники МЧС спасли с горящего и вышележащих этажей 10 человек, в том числе 6 детей. Эвакуированы 44 человека, из них 13 детей.

Троих спасенных детей в сопровождении родителей отвезли в больницу для обследования.

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