В Минске на парня с инвалидностью напали бойцовские собаки 7 30.04.2024, 19:22

3,200

Его спасли прохожие и водители мусоровоза.

Напишите отзыв на товар и получите шанс выиграть робот — мойщик окон

Нападение произошло в минском районе Степянка в прошлую субботу, рядом с одноименной конечной остановкой. По словам очевидцев, хозяин не смог удержать на поводке двух бойцовских собак без намордников. Отвести собак помогли водители проезжавшего мимо мусоровоза, а останавливали кровь до приезда скорой обычные прохожие. Произошедшее местные описывают как экшен-триллер, передает «Онлайнер».

— Людная остановка, час пик, все ждут автобуса, и вдруг крик: «Помогите! Спасите!» — на парня напали две крупные собаки, а хозяин не может их отвести. Одна вцепилась в ногу, другая кусает за голову, за ухо — повалили на траву и рвут в разные стороны. Брызжет кровь, люди в шоке, подойти боятся — все произошло слишком быстро. Потом раздался гудок мусоровоза, машина остановилась, и из нее выбежали двое мужчин. Если бы не они, парня бы вряд ли смогли бы спасти, — предполагает местный житель Валерий.

Спасителями оказались Андрей Щербук и Владимир Устин — работники «Спецкоммунавтотранса». Они регулярно убирают мусор на этом участке и в эту субботу взяли дополнительную смену.

— Когда увидели, сразу выбежали и стали пытаться отогнать псов. Здоровые такие — породу не знаю, но видно, что бойцовские. Я знал, что бить агрессивную собаку нельзя: будет только хуже. Поэтому стал стучать клюшкой по асфальту рядом, чтобы отвлечь их и спугнуть. А Володя, в это время, тянул за поводок, — рассказывает Андрей.

— Мы тут часто убираемся на районе, парней этих раньше видели. Они вроде приятели, и у обоих проблемы с ногами — похоже, что ДЦП. Хозяин пытался, но не мог оттянуть собак, и я стал помогать ему. Больше всего я боялся, что та, что кусает за голову, сейчас вцепится в шею — и все закончится, поэтому специально одергивал от этого места, скручивал как мог. Когда получилось отогнать, мы остались ждать скорую и милицию, — вспоминает Владимир.

К тому моменту случайные прохожие уже отошли от шока и принялись помогать.

— Людей наблюдало очень много, но помочь не побоялись единицы. Остановился парень на микроавтобусе, подбежал и помог наложить жгут на покусанную ногу. У пострадавшего началось кровотечение, он побледнел, начал терять сознание — если бы этого не сделали, то врачей он мог бы и не дождаться. Очень помогла еще девочка лет 10—12: она стала разговаривать с покусанным, не давая ему закрыть глаза и уснуть, поила водичкой, пока не приехала скорая. Хозяин отвел собак и вернулся — он тоже был в шоке, у него началась паническая атака. Совсем юный был, прихрамывал при ходьбе — как ему с такими «питбулями» огромными справиться, — дополняет историю Валерий, прилагая видео со своего телефона.

Пострадавшего увезли в больницу. Связаться с ним лично нам не удалось, но в группе жильцов Степянки в Viber уверяют, что парень идет на поправку. Делом сейчас также занимается милиция.

Жители Степянки уже написали письмо на имя директора «Спецкоммунавтотранса» с благодарностью Андрею и Владимиру, которые не растерялись в критической ситуации и спасли парня. Местные говорят, что выгул больших собак без намордников — это общая проблема всего района. Собак, покусавших парня, а также еще несколько других крупных бойцовских псов видели без намордников и до, и после инцидента (правда, уже на поводке у другого, более крепкого мужчины).

От штрафа до ареста: как наказывают нарушителей за выгул без намордника

Журналисты обратились к главе Ассоциации зоозащитных организаций Беларуси Оксане Давыденко, чтобы узнать, какая ответственность предполагается за выгул собак без намордника.

— Нормативный правовой акт, регулирующий порядок выгула, вступит в силу с 1 января 2025 г. Пока действуют Правила содержания домашних собак и кошек (Постановление 834 Совета Министров). В подпункте 4.4 четко указано: «Выводить в случае надобности собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника».

То есть если мы говорим о крупных собаках или тех, которые включены в перечень потенциально опасных, то намордник на них должен быть обязательно. И на владельца, который выгуливает такого пса без поводка и намордника, недовольные могут подать заявление в милицию. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 16.30 КоАП РБ. Причем в первой части — просто за нарушение Правил — штраф в размере от 1 до 15 базовых величин, а во второй — если был причинен вред здоровью или имуществу — от 10 до 30 базовых величин или же общественные работы, или административный арест.

А еще, согласно Ветеринарно-санитарным правилам профилактики, диагностики и ликвидации бешенства, животное, покусавшее кого-либо, отправляют на карантин по бешенству на 10 дней. По разрешению ветеринаров животное может карантинироваться и у владельца. Но хозяин после факта покуса обязан доставить собаку на осмотр в ближайшую районную или городскую ветстанцию. За нарушение ВСП тоже предусмотрена ответственность — до 30 базовых величин (ст. 16.28 КоАП РБ).

Пострадавший также вправе в судебном порядке получить компенсацию морального вреда и лечения, если факт укуса был зафиксирован (животного — в ветклинике, человека — у медиков).