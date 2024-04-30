Пара из Рогачевского района необычно отметила золотой юбилей со дня свадьбы 3 30.04.2024, 20:41

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Праздник получился с национальным колоритом.

Пара белорусов из Рогачевского района необычно отметила золотой юбилей со дня свадьбы. Николай Александрович и Надежда Ивановна повторили церемонию с обменом кольцами и станцевали свадебный танец — и все это в окружении более ста гостей. Праздник получился с национальным колоритом, пишет «Онлайнер».

Как нам рассказала внучка пары Анастасия, «жених» родом из деревни Поляниновичи (Могилевская область), а «невеста» — из деревни Хатовня Гомельской области. Если посмотреть на карте, то расстояние окажется небольшим — всего 20 километров.

Познакомились Надежда Ивановна и Николай Александрович у общей подруги еще в школе, но потом общение прервалось. Пока однажды парень не отправил будущей жене поздравление с 8 Марта. Надежда не растерялась и ответила, завязалась переписка. В то время Николай служил в армии и обещал, что как только придет в отпуск, сразу встретится с девушкой. Так и случилось: практически все дни пара провела на свиданиях. После окончания службы парень сделал любимой предложение.

— Бабушка говорила, что свататься приехала целая машина людей! — с улыбкой рассказывает Анастасия. — Забавно, что после свадьбы бабушке почти не пришлось привыкать к новой фамилии: была Андрианова, а стала Андрейчиковой.

Полвека назад гости на свадьбу собирались из двух деревень, где родились и выросли молодожены. Чтобы всех усадить, из дома пришлось вынести всю мебель, а столы составляли в виде большой буквы П. Антуража празднику добавили украшенные грузовые машины, в которых гости танцевали под баян и гитару. Отмечали свадьбу, как и положено, несколько дней.

В день золотой свадьбы на празднике тоже собралось много людей — около ста человек. Поздравить приехали родные, коллеги с последних мест работы жениха и невесты, односельчане, представители организаций и сельсовета. В присутствии гостей жених и невеста снова «расписались», станцевали свадебный танец и даже поцеловались. После этого на сцене сельского клуба для всех гостей устроили праздничный концерт.

Помимо программы, особое внимание при подготовке праздника уделили нарядам жениха и невесты. В день свадьбы 50 лет назад на Надежде Ивановне было платье из гипюра — дорогой ткани по тем временам, а в качестве украшений — венок и фата. И хотя платье долгие годы лежало дома, до золотой свадьбы оно не сохранилось. Поэтому на юбилей нужно было придумать новые образы. Появилась идея сделать их с белорусскими мотивами. Покупать наряды не пришлось — костюмы одолжили коллеги Надежды Ивановны.

За годы брака в семье родились трое сыновей, а сейчас у Надежды Ивановны и Николая Александровича шесть внуков и трое правнуков. По словам внучки, бабушка с дедушкой не привыкли разделять родственников на близких и дальних, так что двоюродные и троюродные воспринимаются наравне с родными. Поэтому тихий круг из семьи и друзей, в котором отмечали свадьбу после официальной части, составил примерно 35 человек.

По словам Надежды Ивановны, секрет долгого и счастливого брака в том, чтобы все делать вместе. А еще нужно уметь прощать и находить компромисс: как говорят в семье, «периодически обнулять счетчик». Ну и, конечно, любить друг друга.