В Беларуси скоро появится новый китайский пикап JAC 7 5.04.2024, 18:50

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В Беларуси стартовал приём заказов на новый для нашего рынка пикап JAC — Т9, сообщает av.by.

JAC T9 — пикап нового поколения, называемый лучшим в истории китайского производителя. Флагман линейки крупнее, чем модели Т6 и Т8 Pro. Так, длина Т9 составляет 5 330 мм, ширина — 1 965 мм, а высота — 1 920 мм. Колёсная база равна 3 110 мм, а дорожный просвет достигает 230 мм. По сравнению с «младшими» пикапами у модели больше грузовой отсек (длина — 1 520 мм, ширина — 1 590 мм, высота — 470 мм), а грузоподъёмность — ровно 1 000 кг.

Полный привод на пикапе работает по системе Part-Time: переднюю ось можно подключить самостоятельно с помощью шайбы на центральной консоли. Углы съезда и въезда составляют 27 и 23 градуса соответственно, а процент максимально преодолеваемого уклона достигает 30.

В движение флагманский пикап приводится двухлитровым турбодизелем Cummins HFC4DB2-2D1, соответствующим экологическим нормам «Евро-5». Максимальная мощность двигателя — 170 л. с., максимальный крутящий момент — 410 Нм. Т9 стал первым пикапом JAC, который получил автоматическую трансмиссию. За переключение передач отвечает 8-ступенчатая КП от немецкого бренда ZF. Топливный бак рассчитан на 76 литров.

В Беларуси появится комплектация Luxury. В неё входит LED-оптика спереди и сзади и кожаная отделка салона. Передние кресла оснащены электрорегулировками, руль настраивается по наклону и вылету, есть электрический ручной тормоз, а смартфон можно подключить через Android Auto или Apple CarPlay. Предусмотрены беспроводная зарядка в нише центральной консоли и несколько USB-портов. На центральной консоли установлен 10,4-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. На него же выводится картинка с камеры кругового обзора. Физические кнопки также присутствуют: с их помощью можно регулировать работу двухзонного климат-контроля и включать аварийную световую сигнализацию.

Предусмотрены передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира плюс «занавески», которые при ударе закрывают область окон. Ремни безопасности оснащены преднатяжителями, присутствуют крепления Isofix для детских кресел. Имеется множество страховочных систем, в том числе предотвращения столкновений, экстренного торможения и динамической стабилизации.

В Беларуси продажи флагманского пикапа JAC T9 начнутся в мае. Сейчас же действует предзаказ — цены начинаются от 127 900 рублей (в перерасчёте 39 300 долларов).