У белорусских предприятий есть технические проблемы с экспортом даже в Россию 2 7.04.2024, 16:13

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Вот в чем дело.

Холдинг «Белорусская цементная компания», объединяющий более 20 предприятий из этой отрасли, столкнулся с проблемой при экспорте в Россию. О том, как ее пытаются решить, рассказал на международной конференции «Железнодорожный грузовой транспорт: производство, эксплуатация, лизинг, ремонт» начальник управления логистики холдинга Андрей Лимаров, передает «Зеркало».

На конференции обсуждались проблемы логистики, которые сейчас актуальны для многих перевозчиков и производителей. Среди них — нехватка вагонов-хопперов (саморазгружающихся бункерных грузовых вагонов для перевозки сыпучих грузов) и увеличение сроков их движения с завода-производителя до потребителя и обратно.

По словам Андрея Лимарова, БЦК поставляет цемент в Российскую Федерацию по двум направлениям: ЦФО — в сторону Москвы и Московской области и СЗФО — в сторону Санкт-Петербурга.

— Если ранее при поставках цемента в Московский регион срок нахождения вагонов в пути — от начальной точки до конечной и обратно — составлял 11 суток, то сейчас это уже 20 суток. Оборачиваемость вагонов в Северо-западный округ увеличилась с 14 до 25 суток. Получается, для того, чтобы выполнить договоренности с российскими партнерами на 2024 год, холдингу нужно увеличить свой железнодорожный парк. А чтобы в текущем году перевести объем цемента прошлого года, нам необходимо вдвое больше единиц техники, — сказал начальник управления логистики БЦК.

Поэтому, по словам Лимарова, «Белорусская цементная компания» ведет активную работу по решению сложившейся ситуации. Это внедрение различных инструментов для более эффективного использования хоппер-вагонов и сокращения срока их оборота, разработка собственной маршрутизации, проведение переговоров с белорусскими и российскими партнерами на самых разных уровнях.

В условиях западных санкций российский рынок стал для многих крупных белорусских предприятий фактически безальтернативной точкой сбыта продукции. А запрет на транзит отечественных товаров через находящийся в Литве морской терминал в Клайпеде привел к тому, что и экспорт в другие страны сейчас проходит в основном через территорию России и ее порты. Однако, как видно, у белорусских компаний есть даже проблемы с экспортом в саму Россию.