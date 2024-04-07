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В Беларуси вдвое выросли продажи новых авто

  • 7.04.2024, 21:40
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В Беларуси вдвое выросли продажи новых авто

Помогло повышение утильсбора.

По отношению к первому кварталу прошлого года рынок новых авто в Беларуси вырос на 131%, а показатель продаж минувшего месяца в 2,3 раза превышает аналогичное значение марта 2023 года. Такие данные указаны в свежем отчёте Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Совокупный показатель продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года составил 8 252 единицы, из которых на легковые авто пришлось 7 613 штук, на коммерческие — 639. За март новых авто реализовано 3 460 экземпляров, из них легковых машин — 3 205.

— Продажи новых автомобилей за первые три месяца этого года показали высокие результаты. Дополнительным фактором роста более чем в два раза по сравнению с прошлым годом стали введённые с 1 апреля 2024-го изменения в исчислении утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Беларусь. Вероятность существенного удорожания автомобиля за счёт увеличения утильсбора на новые авто явилась стимулом для потребителей, планировавших покупку автомобиля и решивших этот вопрос до вступления в силу новых правил, — отметил член правления БАА Андрей Ткачёв.

За последний год автомобильный рынок претерпел существенные изменения. Наметилась тенденция роста доли продаж электромобилей, по итогам марта составившей 5,4% от всех реализованных легковых авто (по результатам прошлого года аналогичный показатель равнялся 1,9%).

Исходя из наметившихся на рынке тенденций и с учётом того, что не произойдёт существенных негативных изменений, БАА подтверждает ранее озвученный прогноз и полагает: в 2024 году рынок достигнет (и, возможно, превысит) 35 000 реализованных новых автомобилей.

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