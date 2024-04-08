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Определен лучший женский автомобиль 2024-го года

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  • 8.04.2024, 11:22
  • 2,828
Определен лучший женский автомобиль 2024-го года

В борьбе за победу в этой номинации он опередил четырех конкурентов.

Эксперты назвали самый лучший женский автомобиль 2024 года. Им стал электрический кроссовер – KIA EV9.

Как говорится на официальном сайте организатора соревнований, победитель был избран из пяти претендентов. Так, конкурентами KIA EV9 были: Volvo EX30, BMW 5-Series, Volkswagen Amarok и Aston Martin DB12.

Отмечается, что всего 75 женщин-журналисток из 52 стран из пяти континентов выбирают «Лучший женский автомобиль». С самого начала участие в номинации приняли 63 модели авто, но до финала добрались всего пять.

Организаторы оценили KIA EV9, как электрокроссовер с впечатляющей емкостью на семь мест, что является первым в своем роде в этом сегменте. Несмотря на значительную длину в 5 метров, автомобиль имеет отличную аэродинамику, что способствует его исключительным характеристикам. В частности, KIA EV9 демонстрирует ультрасовременный дизайн, включающий в себя передовые технологии и дает возможность сверхбыстрой зарядки.

В прошлом году титул «Женский автомобиль года» принадлежал KIA Niro. Что касается KIA EV9, то это вторая модель бренда, разработанная на электронной глобальной модульной платформе (E-GMP). Это также вторая модель в линейке электромобилей изготовителя «EV» после EV6. KIA EV9 предлагает 541 км запаса хода и 380 лошадиных сил для разных комплектаций.

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