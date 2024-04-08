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В ближайшее время земляне смогут наблюдать крайне редкое космическое явление

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  • 8.04.2024, 22:26
  • 5,132
В ближайшее время земляне смогут наблюдать крайне редкое космическое явление
Созвездие Северной Короны (Фото:Till Credner.)

Яркое и незабываемое.

В ночном небе, на расстоянии 3000 световых лет от Земли, в период с сегодняшнего дня по сентябрь этого года, произойдет уникальный космический взрыв, передает «Новое время».

Двойная звездная система в созвездии Северной короны, обычно слишком тусклая и ее невозможно заметить невооруженным глазом. Но раз в 80 лет происходит необычное событие: безудержный ядерный взрыв, вызванный обменом информацией между двумя звездами.

Этот взрыв создает впечатление, будто в ночном небе появилась новая яркая звезда, которая затем исчезает через несколько дней.

Это явление, известное как повторяющаяся новая, будет наблюдаться как минимум в третий раз за историю. Впервые его обнаружил ирландский ученый Джон Бирмингем в 1866 году, а после событие наблюдали снова в 1946 году.

Астроном Самнер Старрфилд из Университета штата Аризона, который изучает эту явление с 1960-х годов, поделился впечатлениями от предстоящего события с агентством AFP.

По словам Старрфилда, повторяющиеся новые редки и обычно происходят раз в 100 000 лет. Они вызваны уникальным сценарием: холодная умирающая звезда, красный гигант, и ее спутник, белый карлик, находятся настолько близко, что вещество, выброшенное красным гигантом, собирается на поверхности белого карлика. Когда масса накапливается на белом карлике, это приводит к безудержному термоядерному взрыву.

Этот космический спектакль будет наблюдаться не только с Земли, но и с космических телескопов, включая телескоп Джеймса Уэбба. Однако любой желающий сможет стать свидетелем этого редкого события, просто выйдя на ночное небо и глядя в направлении созвездия Северной короны.

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