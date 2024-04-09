Покончил с собой российский певец, выступавший на «разогреве» у Путина в Херсоне 8 9.04.2024, 10:17

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Заслуженный артист Российской Федерации, участник ТВ-шоу и ведущий Евгений Кунгуров, поддерживавший российское вторжение в Украину, покончил с собой в Москве. 40-летний певец, имеющий двоих несовершеннолетних детей, наблюдался у психиатра в частной клинике, однако официально на учете не состоял, передает obozrevatel.com.

Как пишут российские СМИ, о намерении покончить с собой Кунгуров написал бывшей супруге перед смертью. Она и вызвала на место спасателей и полицию. Прибывшие сотрудники нашли тело артиста под окнами его дома.

Еще несколько лет назад россиянин выступал в составе Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД и исполнял «Севастопольский вальс» перед военными преступниками, а уже в 2023 году получил звание Заслуженного артиста РФ.

Как пишут СМИ, Кунгуров не раз был «на разогреве» у российского диктатора Владимира Путина. В 2014 году он завывал в Москве на митинге-концерте по случаю оккупации Россией Крыма. Песня «Севастопольский вальс» была исполнена перед выходом главы РФ.

В 2018-м, похоже, артист уже заработал на путевку в полуостров, поэтому петь поехал туда. И тоже вместе с Путиным. В 2022-м исполнитель заявился в оккупированный Херсон и Мелитополь, чтобы там на сцене выполнять пропагандистскую программу. Этим он хвастался в своих соцсетях.

За особо преданную работу на радость Кремля Кунгурова наградили званиями заслуженного артиста Чеченской Республики и Республики Ингушетия. В его жизни появились большие выступления, корпоративы и немалые гонорары.

Однако счастья они ему не принесли. Как пишут россияне, артист пристрастился к рюмке и заработал ментальные проблемы. С первой женой он развелся в 2016 году, а со второй хотел разорвать отношения в 2023-м.

В марте этого года он вышел на связь с подписчиками, чтобы призвать их «любить свою родину и беречь то, что построили поколения». Пост путинист приурочил к 10-летию оккупации Крыма.