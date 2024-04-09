Экс-баскетболистка сборной Беларуси может стать первой женщиной-тренером в истории НБА 9.04.2024, 18:14

Линдсей Хардинг

Она может возглавить «Шарлотт Хорнетс».

Экс-баскетболистка сборной Беларуси Линдсей Хардинг может стать первой женщиной-тренером в истории НБА, сообщает ESPN. С ней в ближайшее время проведет собеседование руководство клуба «Шарлотт Хорнетс».

Хардинг 39 лет. В 2015-м американку пригласили в сборную Беларуси, она получила белорусское гражданство и успешно выступала несколько лет. Линдсей Хардинг является главным тренером клуба «Стоктон Кингз», который выступает в G-лиге (там играют фарм-клубы) и занял первое место в Западной конференции. Недавно специалистку признали лучшим тренером года в упомянутой лиге. До сих пор подобную награду получали только мужчины.