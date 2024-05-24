Белоруска из Гомеля показала «живой ковер» из мошек 3 24.05.2024, 10:37

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Шокирующие кадры.

В этом году на юге Беларуси мошки активны как никогда: количество роликов в TikTok с мелкими кровососами не дадут соврать. Но кадры, которые показала сегодня пользовательница по имени Наталья, привели в ступор даже привыкших к мошкаре гомельчан.

Девушка опубликовала три последовательных видео. На первом она показывает комнату с «живыми коврами» из мошек. Возгласы удивления на фоне дают понять, что к такому повороту никто из участников не был готов.

Комментаторы тоже в шоке: «Откуда их столько?», «Похоже на конец света», «Живые обои 6D», «Как они к вам попали?». Наталья уточняет, что всего лишь оставила окно без сетки на проветривание.

Это был последний день для армии насекомых в этом помещении. «Утром меня ждала братская могила» — так подписала следующий ролик Наталья и показала процесс уборки (для этого ей даже пришлось надеть медицинскую маску). «Они хрустят», «они воняют», — делится неожиданными открытиями гомельчанка. Имейте в виду, если все еще не поставили на окна москитную сетку.

Осталось непонятным, откуда в одном помещении взялось такое количество насекомых? Вопросы задают даже гомельчане, которые привыкли к нашествию мошкары в это время года.

Местные энтомологи объясняют, что в этом году мошки особенно активны из-за продолжительного весеннего паводка и большого количества быстрых рек в регионе. При этом мучиться осталось недолго. Май — самый активный месяц для кровососов. Уже в первой декаде июня их активность пойдет на спад, поскольку живет мошкара всего месяц.

После уборки у Натальи получилось полное ведерко мошек. Особенно саркастически настроенные пользователи предлагают не выбрасывать ценный белковый продукт и использовать на котлеты.