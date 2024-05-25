Бойцы ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90 «Прорыв 3» 25.05.2024, 9:37

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Операция длилась несколько месяцев.

Воины 225 отдельного штурмового батальона ВСУ смогли захватить новейший российский танк Т-90 «Прорыв 3».

Как сообщили в пресс-службе бригады, подбитый танк удалось забрать только с шестой попытки.

Оттянуть «трофей» с поля боя украинские военные пытались в течение четырех месяцев, отметили в батальоне. Для проведения операции привлекались минометчики, пехотинцы, связисты, танкисты, операторы дронов.

Другие подразделения предприняли 12 попыток в течение восьми месяцев, чтобы вывезти Т-90 «Прорыв 3», но они не увенчались успехом. Танк передали для исследований в Главное управление разведки Минобороны. Он «неплохо сохранился» и имел только дыру в двигателе.

Т-90М - что известно о «Прорыве 3»

Танк Т-90М - новейшая модификация Т-90, выпущенная в количестве около ста единиц. Россияне заменили старую башню на новый боевой модуль, установили модернизированную пушку, управляемую зенитную установку, улучшенную систему тушения огня.

Он оборудован автоматической системой переключения передач, оснащен прибором ночного видения и камерой заднего вида.