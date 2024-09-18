закрыть
18 сентября 2024, среда, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В результате стрельбы возле Кремля погиб человек

4
  • 18.09.2024, 14:58
  • 3,832
В результате стрельбы возле Кремля погиб человек

10 раненых.

У офиса крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries в Москве рядом с Кремлём произошла стрельба, один человек погиб, около 10 получили ранения. Основательница магазина, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук в телеграме обвинила мужа Владислава в попытке захвата компании, сообщает «Радио Свобода».

По её словам, Владислав Бакальчук попытался войти в офис с группой вооружённых людей. Он в свою очередь заявляет, что прибыл на переговоры, но был, вместе с командой, атакован неизвестными людьми.

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооружённый конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», – заявил Бакальчук.

Среди пострадавших в перестрелке у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» в 350 метрах от Кремля оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа. Один из них живет в Чечне, и был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова «Ахмат», пишет издание «Агентство».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип