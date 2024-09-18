В результате стрельбы возле Кремля погиб человек 4 18.09.2024, 14:58

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10 раненых.

У офиса крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries в Москве рядом с Кремлём произошла стрельба, один человек погиб, около 10 получили ранения. Основательница магазина, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук в телеграме обвинила мужа Владислава в попытке захвата компании, сообщает «Радио Свобода».

По её словам, Владислав Бакальчук попытался войти в офис с группой вооружённых людей. Он в свою очередь заявляет, что прибыл на переговоры, но был, вместе с командой, атакован неизвестными людьми.

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооружённый конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», – заявил Бакальчук.

Среди пострадавших в перестрелке у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» в 350 метрах от Кремля оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа. Один из них живет в Чечне, и был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова «Ахмат», пишет издание «Агентство».

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