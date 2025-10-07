закрыть
7 октября 2025, вторник
Белорусской футбольной команде «Погоня» разрешили играть в Польше

  • 7.10.2025, 21:02
Белорусской футбольной команде «Погоня» разрешили играть в Польше

Историческое событие.

Футбольный клуб «Погоня», основанный белорусами в Варшаве, получил разрешение на регистрацию игроков в системе польского футбола. Это значит, что теперь команда может участвовать в чемпионате Польши в B-классе. Ранее «Погоня» могла выступать только в Кубке Польши или в любительских турнирах.

Белорусским футболистам требовалось разрешение от Белорусской федерации футбола, чтобы играть в польском чемпионате. Делать это для игроков было небезопасно, передает «Еврорадио».

Два года клуб пытался пробиться в польскую систему соревнований. Местные правила разрешают выходить на поле только одному игроку, не входящему в ЕС. Исключение в 2022 году было сделано лишь для украинцев.

В 2025 году Мазовецкий футбольный союз (MZPN) одобрил заявку «Погони» и разрешил формировать состав исключительно из белорусских игроков. Позже Польский футбольный союз (PZPN) подтвердил это решение и снял требование заявлять только поляков.

Теперь белорусскому клубу предстоит провести шесть отложенных матчей чемпионата в B-классе, польские команды согласились сыграть с ним, поддержав «Погоню».

