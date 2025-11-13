закрыть
Франция больше не удерживает Дурова

  • 13.11.2025, 18:18
Франция больше не удерживает Дурова
Павел Дуров

Создателю Telegram разрешили проживать в ОАЭ.

Франция сняла запрет на въезд с основателя Telegram Павла Дурова, который находится под следствием по делу о незаконном контенте в его мессенджере. Об этом 13 ноября пишет Le Monde.

В июле предпринимателю, которому изначально было запрещено покидать Францию, была ослаблена мера пресечения – ему разрешили проживать в Объединенных Арабских Эмиратах, где базируется Telegram, не более двух недель подряд.

Теперь запрет на выезд полностью снят, и он больше не обязан отмечаться в полиции в Ницце на юге страны. С момента задержания в конце прошлого года он «полностью соблюдал судебный надзор», заявили источники AFP.

Дуров пока никак не прокомментировал решение французской стороны.

Павел Дуров был задержан вечером 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже, как сообщили в прокуратуре Франции.

26 августа парижская прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором указывалось, что расследование начато по ряду обвинений, среди которых – соучастие в распространении и хранении порнографических изображений несовершеннолетних.

