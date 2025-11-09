закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Воронеже прогремели взрывы и пропал свет

1
  • 9.11.2025, 8:39
  • 2,310
В российском Воронеже прогремели взрывы и пропал свет

Ракеты ударили по местной ТЭЦ.

В российском Воронеже в ночь на 9 ноября прозвучали взрывы. Местные жители пожаловались на удары по местной ТЭЦ.

После нескольких прилетов в районе этого энергетического объекта вспыхнул пожар. Кадры из Воронежа с комментариями местного жителя опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Взрывы в российском Воронеже прозвучали во время «ракетной опасности»: ее в регионе минувшей ночью объявляли дважды – с 03:39 до 04:20 и с 04:50 (по киевскому времени), «дроновая опасность» же длилась с конца предыдущих суток.

В местных чатах россияне жаловались на вероятный удар по местной ТЭЦ.

«Воронеж, местные сообщают об атаке по ТЭЦ-1, до этого там была объявлена ракетная опасность», – подытожили жалобы воронежцев в Exilenova+.

Прилеты, судя по публикациям в некоторых воронежских пабликах, пришлись на первую «ракетную опасность». Один из них со ссылкой на читателей написал, что «прогремело минимум 3 раза» (о трех прилетах сообщал и автор одного из видео) – с чем комментаторы, слышавшие четыре, пять а то и «значительно больше» взрывов, не согласились.

Россияне сообщали о пожаре в районе ТЭЦ, обсуждали, что именно летело, дроны либо ракеты, жаловались на то, что в городе снова не включили сирены, а также на перебои со светом.

Куда прилетело

В российском независимом издании ASTRA провели OSINT-анализ кадров из Воронежа – и пришли к выводу, что прилетело действительно по ТЭЦ-1.

Появившиеся в сети кадры были сняты с набережной Авиастроителей в Воронеже, утверждает издание. От точки съемки до ТЭЦ — 1.3 км.

«Согласно анализу ASTRA, под атаку на видео попала Воронежская ТЭЦ‑1. Станция расположена в городе Воронеж, по адресу ул. Лебедева 2. Теплоэлектроцентраль, согласно открытым данным, входит в состав АО «РИР Энерго». Установленная электрическая мощность — 378,3 МВт, тепловая мощность — 1389,3 Гкал/час. Численность сотрудников – 430 человек», – отмечено в сообщении.

В издании также добавили, что после ряда взрывов в ряде домов в Воронеже пропало, а затем снова появилось электричество. Сообщения об атаке и пожаре на ТЭЦ появились стазу в нескольких местных чатах.

Известно, что Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. Станция обеспечивает тепловой энергией четыре района города – Левобережный, Железнодорожный, Ленинский и Центральный, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – «Воронежсинтезкаучук».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов