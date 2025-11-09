В российском Воронеже прогремели взрывы и пропал свет 1 9.11.2025, 8:39

Ракеты ударили по местной ТЭЦ.

В российском Воронеже в ночь на 9 ноября прозвучали взрывы. Местные жители пожаловались на удары по местной ТЭЦ.

После нескольких прилетов в районе этого энергетического объекта вспыхнул пожар. Кадры из Воронежа с комментариями местного жителя опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Взрывы в российском Воронеже прозвучали во время «ракетной опасности»: ее в регионе минувшей ночью объявляли дважды – с 03:39 до 04:20 и с 04:50 (по киевскому времени), «дроновая опасность» же длилась с конца предыдущих суток.

В местных чатах россияне жаловались на вероятный удар по местной ТЭЦ.

«Воронеж, местные сообщают об атаке по ТЭЦ-1, до этого там была объявлена ракетная опасность», – подытожили жалобы воронежцев в Exilenova+.

Прилеты, судя по публикациям в некоторых воронежских пабликах, пришлись на первую «ракетную опасность». Один из них со ссылкой на читателей написал, что «прогремело минимум 3 раза» (о трех прилетах сообщал и автор одного из видео) – с чем комментаторы, слышавшие четыре, пять а то и «значительно больше» взрывов, не согласились.

Россияне сообщали о пожаре в районе ТЭЦ, обсуждали, что именно летело, дроны либо ракеты, жаловались на то, что в городе снова не включили сирены, а также на перебои со светом.

Куда прилетело

В российском независимом издании ASTRA провели OSINT-анализ кадров из Воронежа – и пришли к выводу, что прилетело действительно по ТЭЦ-1.

Появившиеся в сети кадры были сняты с набережной Авиастроителей в Воронеже, утверждает издание. От точки съемки до ТЭЦ — 1.3 км.

«Согласно анализу ASTRA, под атаку на видео попала Воронежская ТЭЦ‑1. Станция расположена в городе Воронеж, по адресу ул. Лебедева 2. Теплоэлектроцентраль, согласно открытым данным, входит в состав АО «РИР Энерго». Установленная электрическая мощность — 378,3 МВт, тепловая мощность — 1389,3 Гкал/час. Численность сотрудников – 430 человек», – отмечено в сообщении.

В издании также добавили, что после ряда взрывов в ряде домов в Воронеже пропало, а затем снова появилось электричество. Сообщения об атаке и пожаре на ТЭЦ появились стазу в нескольких местных чатах.

Известно, что Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. Станция обеспечивает тепловой энергией четыре района города – Левобережный, Железнодорожный, Ленинский и Центральный, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – «Воронежсинтезкаучук».

