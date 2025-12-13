У России отобрали «серебро» домашнего ЧМ по биатлону и отдали Украине
- 13.12.2025, 21:53
Как так вышло?
Спустя 14 лет после чемпионата мира по биатлону 2011 года, проходившего в российском Ханты-Мансийске, Украина получила заслуженное «серебро» мужской эстафеты. Перераспределение наград стало следствием допинговых нарушений в сборной России и завершения многолетних разбирательств в спортивных судах, пишет dialog.ua.
В обновленном протоколе Украина поднялась с третьего на второе место и была признана серебряным призером мирового первенства.
Торжественную церемонию вручения медалей лично провел президент IBU Олле Далин. Она состоялась в субботу, 13 декабря, во время этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Серебряную медаль от имени нашей команды получил биатлонист Сергей Семенов, информирует пресс-служба IBU.
Награды других участников эстафеты – Александра Биланенко, Андрея Дериземли и Сергея Седнева – были переданы президенту Федерации биатлона Украины Ивану Крулько. Позднее для этих спортсменов церемония награждения будет проведена в Украине.
На ЧМ – 2011 украинская сборная финишировала третьей и завоевала бронзовые медали. Второе место тогда заняла команда России, а победителями стали норвежцы.
Однако позже стало известно о допинговых нарушениях российского биатлониста Евгения Устюгова. После его дисквалификации результат сборной России был аннулирован, что автоматически изменило итоговый протокол эстафеты и подняло Украину на одну позицию вверх. Финишировавшая в той гонке четвертой шведская сборная, в свою очередь, поднялась на третью ступень пьедестала.
Комментируя церемонию, Олле Далин подчеркнул, что перераспределение наград стало итогом долгого и сложного процесса, связанного с допинговым скандалом в российской команде.
Глава IBU сообщил, что аналогичные церемонии будут продолжаться. В частности, отдельное вручение перераспределенных наград будет проведено во время предстоящей зимней Олимпиады в Италии.