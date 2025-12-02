Литва пожалуется на белорусский режим США
- 2.12.2025, 14:25
Премьер Литвы обсудит контрабандные метеозонды с Джоном Коулом.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене планирует встретиться со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом, чтобы обсудить проблему залетов в страну метеозондов. Об этом пишет LRT.
Ситуацию с метеозондами премьер обсудила с оппозиционными фракциями Сейма. Ругинене сообщила, что технологии для сбивания метеозондов будут тестироваться в феврале, а пока воздушное движение над Вильнюсом, скорее всего, будет нарушено.
«Мы сталкиваемся с этой проблемой не два месяца — баллоны начали прилетать в начале 2024 года. Это значит, что мы имеем это явление уже два года. И это означает, что алгоритмы должны были быть разработаны давно, но когда наше правительство пришло, никаких алгоритмов не было. Да, мы выбрали защищать аэропорт, потому что каждый баллон, летящий в сторону аэропорта, представляет огромную угрозу для гражданских пассажиров. Мы выбрали не рисковать их жизнями. Поэтому и происходят частичные закрытия аэропорта», — объясняла Ругинене.
Премьер напомнила, что в Министерстве экономики и инноваций проходил конкурс технологий, способных воздействовать на метеорологические баллоны, были объявлены три победителя, а тестирование технологий начнется в феврале. При этом испытания новых технологий, по ее словам, идут постоянно, и армия открыта для всех предложений.
Инга Ругинене подчеркнула, что все шаги Литвы согласовываются с американцами, поэтому Литва действует не в одиночку. И премьер-министр намерена встретиться с будущим спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом, чтобы обсудить проблему метеозондов.
Напомним, 10 ноября с Джоном Коулом встречался и обсуждал проблему гибридных атак Беларуси против Литвы глава литовского МИД Кястутис Будрис. Он призвал США усилить давление на официальный Минск и продолжать ужесточать санкции.