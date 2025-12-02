ISW рассказал, что стоит за атаками режима Лукашенко на Литву 1 2.12.2025, 12:40

Минск и Кремль готовятся к войне?

Вильнюс пока не возложил ответственность за последние нарушения своего воздушного пространства аэростатами на кого-то конкретного, «хотя ранее литовские чиновники приписывали аналогичные вторжения Беларуси», обратил внимание американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что последний раз власти Литвы были вынуждены приостновить работу Вильнюсского аэропорта из-за летевших в его сторону аэростатов вечером 30 ноября — в ночь на 1 декабря.

«Ночные наблюдения аэростатов происходят на фоне неоднократных подобных пересечений из белорусского воздушного пространства (последний случай — в ночь на 29 ноября), которые приводили к закрытию аэропорта Вильнюса», — говорится в сообщении.

Констатируя, что Россия «все активнее прибегает к тайным и открытым атакам против Европы», ISW по-прежнему считает, что «продолжающиеся нарушения воздушного пространства, совершаемые РФ, вероятно, являются частью ее усилий в рамках “нулевой фазы“ — более широких информационных и психологических действий по подготовке условий для возможной будущей войны между НАТО и Россией».

«ISW также продолжает считать, что Беларусь является фактическим соучастником РФ в войне против Украины, потому предполагаемые и подтвержденные вторжения в воздушное пространство НАТО из белорусского воздушного пространства с высокой вероятностью являются частью более широкой «нулевой фазы» России», — подчеркнули эксперты.

