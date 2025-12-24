Белорус Владислав Колячонок дебютировал за «Бостон»
- 24.12.2025, 20:28
Четверо белорусских хоккеистов в ночь на 24 декабря сыграли в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» на своем льду с крупным счетом проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:7. Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил шайбу и отдал голевую передачу, по итогам встречи белорус был признан третьей звездой. В 37 матчах «регулярки» Алексей Протас заработал 24 (13+11) балла.
«Бостон» дома уступил «Монреалю» со счетом 2:6, за хозяев дебютировал белорус Владислав Колячонок. Белорусский защитник провел на площадке 10 с половиной минут и закончил встречу с показателем полезности «-1». На прошлой неделе Владислав Колячонок перешел в состав «Бостона» из «Далласа».
«Чикаго» при участии Артема Левшунова проиграл «Филадельфии» (1:3), белорус набрал 15‑й ассистентский балл в сезоне. В еще одном матче «Калгари» с Егором Шаранговичем уступил «Эдмонтону» (1:5), белорусский хоккеист не отметился результативными действиями.