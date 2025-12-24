Белорус Владислав Колячонок дебютировал за «Бостон» 24.12.2025, 20:28

В ночь на 24 декабря в матчах НХЛ сыргали четверо белорусских хоккеистов.

Четверо белорусских хоккеистов в ночь на 24 декабря сыграли в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» на своем льду с крупным счетом проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:7. Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил шайбу и отдал голевую передачу, по итогам встречи белорус был признан третьей звездой. В 37 матчах «регулярки» Алексей Протас заработал 24 (13+11) балла.

«Бостон» дома уступил «Монреалю» со счетом 2:6, за хозяев дебютировал белорус Владислав Колячонок. Белорусский защитник провел на площадке 10 с половиной минут и закончил встречу с показателем полезности «-1». На прошлой неделе Владислав Колячонок перешел в состав «Бостона» из «Далласа».

«Чикаго» при участии Артема Левшунова проиграл «Филадельфии» (1:3), белорус набрал 15‑й ассистентский балл в сезоне. В еще одном матче «Калгари» с Егором Шаранговичем уступил «Эдмонтону» (1:5), белорусский хоккеист не отметился результативными действиями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com