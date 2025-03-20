Ученые: На Земле живет гораздо больше людей, чем мы думали

Ученые: На Земле живет гораздо больше людей, чем мы думали3
- 20.03.2025, 9:24
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Расхождения с официальной статистикой могут достигать до 84%.
Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых, выявило, что существующие оценки численности населения могут быть значительно занижены, особенно в отношении сельских районов, пишет nv.ua.
Исследователи обнаружили, что данные о численности населения в сельской местности систематически занижаются, причем расхождения с официальной статистикой могут достигать от 53 до 84%.
Этот вывод был сделан на основе анализа данных 307 проектов строительства плотин в 35 странах мира, включая Китай, Бразилию, Австралию и Польшу, реализованных в период с 1980 по 2010 год. Ученые сравнили данные о переселении из этих проектов с пятью основными глобальными демографическими базами данных и обнаружили, что даже самые точные из них занижают численность сельского населения как минимум наполовину.
Основной причиной таких расхождений является сложность сбора данных в отдаленных сельских районах, где население часто малочисленно, а инфраструктура ограничена. Это приводит к тому, что сельские общины могут быть лишены необходимых услуг и инфраструктуры, так как распределение ресурсов часто основывается на заниженных оценках численности населения.
Несмотря на то, что некоторые демографы предостерегают от предположений о том, что эти заниженные данные существенно влияют на национальные или глобальные показатели численности населения, они признают, что региональные расхождения существуют и требуют внимания. Устранение этих неточностей имеет решающее значение для справедливого распределения ресурсов и услуг.
Важно отметить, что, несмотря на глобальную тенденцию урбанизации, значительная часть населения мира по-прежнему проживает в сельской местности. По состоянию на 2018 год почти 90% мирового сельского населения проживало в Африке и Азии, причем наибольшая численность сельского населения приходилась на Индию и Китай.
В целом, потенциальный недоучет сельского населения подчеркивает необходимость разработки более точных методов сбора данных. Совершенствование этих методов необходимо для обеспечения справедливого доступа сельских общин к услугам и инфраструктуре, способствуя сбалансированному развитию во всем мире.