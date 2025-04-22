Появились подробности жестокой драки иностранцев в Гомеле 7 22.04.2025, 12:25

3,892

Студенты-марокканцы подрались из-за девушки.

Видео драки иностранцев в Гомеле прокомментировал неофициальный телеграм-канал МВД.

В ведомстве отметили, что «пользователи интернета почему-то решили», что драку устроили пакистанцы. На самом деле участниками потасовки стали «два иностранных студента-марокканца из-за девушки».

«Оперативно прибывший наряд милиции первым делом разнял драчунов и оказал помощь одному из участников перформанса. Скорая никому не понадобилась. Все участники потасовки задержаны», — сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

В настоящее время проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com