Появились подробности жестокой драки иностранцев в Гомеле

Появились подробности жестокой драки иностранцев в Гомеле7
- 22.04.2025, 12:25
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Студенты-марокканцы подрались из-за девушки.
Видео драки иностранцев в Гомеле прокомментировал неофициальный телеграм-канал МВД.
В ведомстве отметили, что «пользователи интернета почему-то решили», что драку устроили пакистанцы. На самом деле участниками потасовки стали «два иностранных студента-марокканца из-за девушки».
«Оперативно прибывший наряд милиции первым делом разнял драчунов и оказал помощь одному из участников перформанса. Скорая никому не понадобилась. Все участники потасовки задержаны», — сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.
В настоящее время проводится проверка.