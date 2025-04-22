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Появились подробности жестокой драки иностранцев в Гомеле

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  • 22.04.2025, 12:25
  • 3,892
Появились подробности жестокой драки иностранцев в Гомеле

Студенты-марокканцы подрались из-за девушки.

Видео драки иностранцев в Гомеле прокомментировал неофициальный телеграм-канал МВД.

В ведомстве отметили, что «пользователи интернета почему-то решили», что драку устроили пакистанцы. На самом деле участниками потасовки стали «два иностранных студента-марокканца из-за девушки».

«Оперативно прибывший наряд милиции первым делом разнял драчунов и оказал помощь одному из участников перформанса. Скорая никому не понадобилась. Все участники потасовки задержаны», — сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

В настоящее время проводится проверка.

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