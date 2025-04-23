Подравшихся в Гомеле марокканцев могут выслать из страны 23.04.2025, 18:38

Студенты выясняли отношения из-за бытового конфликта.

Разборки двух граждан Марокко в областном центре в выходные получили резонанс после того, как видео попало в сеть.

Студенты выясняли отношения из-за бытового конфликта при помощи драки. Сотрудники милиции задержали молодых людей, оказали медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Сейчас решается вопрос о привлечении иностранцев к ответственности и высылке из страны.

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