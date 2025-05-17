Белорусы, которые оформляют шенгенские визы через Испанию, столкнулись с «сюрпризом» 1 17.05.2025, 9:42

У многих срываются отпуска.

В визовом центре Испании в Минске возникли проблемы с логистикой. Иначе трудно объяснить, почему доставка документов из Минска в Москву занимает около семи дней — и столько же в обратном направлении, пишет udf со ссылкой на телеграм-канал «Визовый крот».

Из-за этих задержек, как отмечается, люди не успевают получить паспорта вовремя, поэтому у них срываются поездки, сгорают билеты, бронирования и отпуска.

Испанское консульство в Москве начинает считать сроки рассмотрения не с дня подачи документов в Минске, а с того момента, когда они фактически попадают в Москву.

Поэтому очень важно планировать все заранее, так как сейчас от момента подачи документов в Минске до получения паспорта может пройти 6-7 недель, предупреждает «Визовый крот».

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