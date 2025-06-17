«Эта война может изменить Трампа» 17.06.2025, 15:03

5,200

Президент США станет более решительным.

Какие результаты операции Израиля против Ирана можно назвать сегодня? Вступят ли США в войну? Какие последствия война на Ближнем Востоке имеет для Украины? Станет ли американский президент Дональд Трамп классическим «ястребом»?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Израильская атака впечатляет: одновременный удар по ядерным объектам, который нанес существенный урон. Может быть не фатальный, произошло не полное разрушение ядерной программы Ирана, но нанесен существенный ущерб. Конечно же — удар по военному руководству Ирана. Это было самым впечатляющим.

Было очевидно, что на первом этапе, как минимум до позднего вечера первого дня войны между Израилем и Ираном, иранское руководство оказалось в состоянии грогги, нокдауна. Они не могли принять никаких решений. Только к вечеру опомнились.

Возможно, были проведены кадровые назначения. Поэтому удар по военному руководству и по физикам-ядерщикам выглядел очень впечатляюще. Думаю, что он дал определенные преимущества Израилю на старте. И, конечно же, массированные точечные удары, к которым Иран явно не был готов. Преимущество Израиля проявилось уже тогда. Сейчас, когда прошли ответные ракетные удары Ирана, заметно, что Израиль оказался более готов к продолжительной воздушной войне. Израилю удалось получить преимущество в воздухе над Ираном. Последние атаки, в частности — по Тегерану, очень показательны.

То, что сейчас израильские ВВС фактически доминируют над Тегераном и наносят точные удары, а Иран не может ответить, говорит о серьезном преимуществе Израиля. Судя по всему, воздушное давление ЦАХАЛ усиливается.

А вот Иран оказался не готов. Либо запасы исчерпаны, либо все-таки Израилю удалось подавить значительную часть ракетных установок Тегерана. Поэтому сейчас, судя по событиям последних суток, Иран не может адекватно ответить.

Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Но на данный момент и стратегическое, и тактическое преимущество в воздушной войне между Израилем и Ираном именно на стороне Израиля. Похоже, что ставка делается сейчас на деморализацию, на разрушение, скажем так, административных и управленческих процессов в Иране, на то, чтобы усилить хаотические процессы, а также настроение недовольства в иранском обществе, фактически сломить Иран, принудить его к переговорам, главным вопросом на которых будет не прекращение военных действий, как хотел бы Иран, а прекращение ядерной программы.

— Ждать ли вступления США в войну?

— Судя по всему, в ближайшие дни, помимо воздушных атак по Ирану, подключатся американцы, и последние публичные заявления Дональда Трампа косвенно об этом говорят. Американцы, видимо, будут угрожать Ирану: либо он возобновляет переговоры о прекращении ядерной программы, либо США могут подключиться к атакам по Ирану. Не обязательно это будут прямые атаки американцев, но они могут дать, например, оружие для разрушения бункеров и атак на подземные объекты.

Такое оружие у американцев есть, и если они его передадут Израилю, конечно же, это может усилить эффективность атак. У них и так уже есть преимущества в этой воздушной войне. Но если начнутся удары по подземным объектам, это может иметь огромные риски и для руководства Ирана, которое скрывается в подземных бункерах, и для различных военных и ядерных объектов Ирана, которые также находятся под землей.

— Kак повлияет война на Ближнем Востоке на Украину?

— Я вам сразу скажу, что влияние очень неоднозначное. И пока больше проблемных моментов, во всяком случае — на начальном этапе. Отмечу, что у нас большинство украинцев симпатизирует Израилю в этой войне.

И это не случайно, а связано с тем, что Иран является союзником России. Иран в первый год войны передавал России военные беспилотники, а также дал лицензию на их производство. Сейчас именно военные беспилотники каждый день атакуют Украину. Беспилотники, созданные по иранской лицензии.

Для нас положительный эффект может быть в том случае, если падет близкий РФ иранский режим. Если произойдут события, как в Сирии, когда Россия проиграет, потеряв своего союзника на Ближнем Востоке.

Это косвенное положительное последствие, некоторое ослабление позиций России на Ближнем Востоке. Оно не повлияет на ход войны между Россией и Украиной, но все-таки ослабит геополитические позиции России. Хотя бы какой-то положительный эффект.

Но есть, к сожалению, уже на данный момент и негативные последствия этой войны. Во-первых, это рост цен на нефть. Чем выше цена на нефть, тем больше доходов для России от продажи нефти.

А именно эти доходы являются главным источником финансирования войны против Украины. Второе негативное последствие связано с тем, что те американские ракеты-перехватчики и прочие боеприпасы для систем ПВО, на которые рассчитывала Украина, которые хотела покупать у США, теперь идут в Израиль. Перед нынешней войной между Израилем и Ираном была такая скандальная ситуация, когда стало известно, что Пентагон передал Израилю 20 тысяч ракет-перехватчиков, компоненты которых могли быть использованы Украиной для борьбы с «Шахедами». Это произошло еще до атаки Израиля на Иран.

Теперь понятно, что американцы готовились, но нам от этого не легче. Поэтому, к сожалению, как это было и в октябре 2023-го года, когда ХАМАС напал на Израиль, мы потеряли артиллерийские снаряды, которые шли в Украину из стратегических запасов, которые начали использоваться для Израиля. А теперь системы ПВО, боеприпасы для ПВО, в том числе, я думаю, ракеты для Patriot, которые очень нужны Украине.

К сожалению, сейчас Украина вряд ли это получит, как минимум — в ближайшее время, потому что все это идет в Израиль. Вот это второе негативное последствие. Ну и третья проблема, это то, что, конечно же, что сейчас все внимание главных геополитических игроков, в том числе и наших партнеров, переключилось на войну между Израилем и Ираном.

Это заметно и по саммиту G7. Там украинская тема будет обсуждаться как раз сегодня. Но мы же видим, что Трамп сейчас зациклен на Иране. Ему не до Украины. Возможно, потому, что по Ирану есть позитивные тенденции, для Трампа это важно.

А по Украине он не знает, что делать, не хочет быть в роли лузера, в роли человека, которому нечего ответить Зеленскому и нечего предложить, как завершить войну между Россией и Украиной. Тема российско-украинской войны отошла на второй план. Все внимание сконцентрировано на теме войны между Израилем и Ираном. Прежде всего, опять-таки, из-за нефтяной проблемы.

Потому что здесь есть риски энергетического кризиса, прекращения поставок нефти из стран Персидского залива в случае эскалации этой войны. Так что ситуация объективна. Но это не критично для нас.

Это временная проблема, но на сегодня это тоже негативные последствия. Также Путин использует сложившуюся ситуацию в своей работе с Трампом, манипулирует им, предлагает свои услуги. Вряд ли он чем-то поможет Трампу здесь на практике.

Но сама ситуация позволяет ему сохранять активную коммуникацию с президентом США. И мы видим, что это влияет на него.

Это также можно считать негативным последствием. На самом деле здесь Путин решает сразу две проблемы. Он, с одной стороны, получает повод для активной коммуникации с Трампом и манипулирования им, предлагая ему «посреднические услуги». С другой стороны, якобы выступая в роли посредника, он же пытается спасти нынешний иранский режим. Это также отвечает его интересам. Для Украины нынешняя ситуация будет проблемной в том случае, если война затянется, если будет эскалация.

Если, например, Иран попытается заблокировать Ормузский пролив, а это спровоцирует глобальный энергетический кризис. Если же Израилю удастся при поддержке США додавить Иран, и война закончится в ближайшую неделю, тогда этот сценарий будет для нас оптимальным. А для Путина, скорее всего, нет.

— Дональд Трамп оказался под огнем критики со стороны своих соратников по MAGA. Его критикует журналист Такер Карлсон, сравнивая президента США с Бушем-младшим, который начал войну против Ирака. Ждать ли эволюции Трампа в этих событиях? Станет ли он классическим республиканским ястребом?

— Сегодня появился пост Трампа по Такеру Карлсону из-за его интервью со Стивом Бэнноном, идеологом трампизма и одним из идеологов MAGA (знаменитый лозунг «Make America Great Again»).

Проблема в том, что классические представители движения MAGA против военной активности США в других частях мира. И тут не важно — Европа, Украина, даже Ближний Восток, где, казалось бы, у США много своих стратегических интересов, в том числе и поддержка Израиля. Но MAGA против. «Не надо лезть никуда. Ни в Тайвань, ни в Украину, ни на Ближний Восток. Это не наша война», — вот их позиция.

Но это позиция MAGA, а позиция классических республиканцев совсем другая. Надо отстаивать интересы США. Иначе США будут выглядеть слабаками и лузерами, и это негативно отразится на международных позициях Америки. И мне кажется, Трамп это понимает.

И тут еще такой чисто психологический момент. Трамп выступает на стороне победителя. Вот если бы атака Израиля провалилась и была бы не такой успешной, Трамп бы активно выступал за переговоры.

Потому что Трамп — это не человек войны, он сторонник переговоров, каких-то мирных решений. Но ему нравится быть победителем. А тут успех Израиля, надо продемонстрировать, что этот успех достигнут благодаря США. Американцы должны быть великими. Должны показать свое величие, поэтому вот здесь Трамп становится на сторону Израиля. Хотя до этого Трамп сдерживал Израиль от военной атаки. Кроме того, думаю, что здесь сказывается тоже очень важный фактор — как Иран воспринимался и в администрации Трампа, и у республиканцев, в Сенате, в Конгрессе.

Это я знаю по многим свидетельствам и наших, и американских коллег. Даже в первые дни президентства Трампа, даже когда был переходной период, все говорили именно об Иране. Главный объект раздражения, недовольства — это Иран.

Тегеран считался главным врагом Америки. Китай — главный стратегический противник, главный конкурент, а вот главный враг и раздражитель — это Тегеран. Поэтому наказать Иран, разрушить Иран — это то, что очень нравится как раз таким классическим республиканцам.

Для них Иран — это символическая цель. Знаете, как в свое время говорили в Риме, «Карфаген должен быть разрушен». Перефразируют эту фразу для классических республиканцев «Иран должен быть окончательно побежден». Сейчас они видят, что для этого есть определенные шансы, и они хотят их реализовать на практике.

Похоже, что Трамп склоняется именно к этой позиции. Если удастся добиться победы над Ираном, то не исключаю, что это может воодушевить Трампа и, может быть, сделает его более решительным.

Кто знает, может быть, здесь будет некий положительный эффект и для Украины, и для, скажем так, усиления международной роли США. Потому что у Трампа явно доминировал изоляционизм. А вот теперь победа над Ираном, если она состоится, может изменить Трампа, добавить ему адреналина и создать мотивацию для усиления международной роли США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com