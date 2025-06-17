В Беларуси закончилась бумага

В Беларуси закончилась бумага3
- 17.06.2025, 19:07
Введен запрет на ее вывоз.
Ораничение экспорта регенерируемой бумаги и картона (отходов и макулатуры) планируется ввести в Беларуси. Предполагается, что вывоз будет запрещен на шесть месяцев.
Соответствующие нормы содержит постановление «совета министров», проект которого вынесен на общественное обсуждение.
Причиной таких ограничений называется резкий рост вывоза этой продукции и возникший дефицит на внутреннем рынке.
С инициативой запрета выступил концерн «Беллесбумпром».