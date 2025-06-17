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В Беларуси закончилась бумага

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  • 17.06.2025, 19:07
В Беларуси закончилась бумага

Введен запрет на ее вывоз.

Ораничение экспорта регенерируемой бумаги и картона (отходов и макулатуры) планируется ввести в Беларуси. Предполагается, что вывоз будет запрещен на шесть месяцев.

Соответствующие нормы содержит постановление «совета министров», проект которого вынесен на общественное обсуждение.

Причиной таких ограничений называется резкий рост вывоза этой продукции и возникший дефицит на внутреннем рынке.

С инициативой запрета выступил концерн «Беллесбумпром».

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