В Беларуси закончилась бумага 3 17.06.2025, 19:07

Введен запрет на ее вывоз.

Ораничение экспорта регенерируемой бумаги и картона (отходов и макулатуры) планируется ввести в Беларуси. Предполагается, что вывоз будет запрещен на шесть месяцев.

Соответствующие нормы содержит постановление «совета министров», проект которого вынесен на общественное обсуждение.

Причиной таких ограничений называется резкий рост вывоза этой продукции и возникший дефицит на внутреннем рынке.

С инициативой запрета выступил концерн «Беллесбумпром».

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