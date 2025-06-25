Мерц призвал Трампа ужесточить санкции США против России 1 25.06.2025, 20:56

Фридрих Мерц

США могут ввести санкции против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российскую нефть и газ.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на полях саммита НАТО в Гааге призвал президента США Дональда Трампа открыть путь для введения американских санкций против России. «Я вновь выразил ему нашу настоятельную просьбу - в свете ситуации на Украине — чтобы и американская сторона присоединилась к новым санкциям против России. Военного решения этого конфликта не существует. Мы должны усилить экономическое давление на Москву», - заявил Мерц в Гааге в среду, 25 июня.

По словам германского канцлера, Евросоюз окончательно утвердит 18-й пакет санкций против России 26 июня, но этого недостаточно. Он подчеркнул, что необходимо активное участие США, поскольку только они могут ввести санкции против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российскую нефть и газ. «У меня сложилось впечатление, что Трамп всерьез размышляет над тем, что он может сделать», - сказал Мерц. Он выразил мнение, что президент США в свете ситуации в Иране должен «воспользоваться этим моментом» в торгово-политической сфере.

Мерц отверг мнение о том, что саммит НАТО не помог Украине. Вопрос о членстве Украины в альянсе вообще не стоял на повестке дня, указал он, добавив, что обещания помощи Украине со стороны стран НАТО и других государств были значительными.

Фридрих Мерц также предостерег Россию от нападения на страны НАТО. «Лучше никому не осмеливаться нападать на НАТО — ни в каком месте», - заявил журналистам в Гааге. Он сообщил, что озвучил эту точку зрения и партнерам по альянсу во время саммита. По словам Мерца, Россия недостаточно сильна, чтобы атаковать НАТО в целом, «но мы не знаем, не попытается ли она в один прекрасный день протестировать нашу обороноспособность».

Ранее канцлер назвал саммит НАТО в Гааге «историческим». Согласно дипломатическим источникам, Мерц сказал партнерам по альянсу, что Россия постоянно испытывает Североатлантический альянс на прочность.

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