Минчанке в сдаче попалась необычная монета 1 31.07.2025, 17:03

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Она стоит намного дороже номинала.

Иногда есть смысл повнимательнее присмотреться к сдаче, которую вы получаете. Минчанка Марина рассказала Myfin, что во время отпуска в Ницце покупала круассан и получила от продавца необычную монету.

Фото: Myfin.by

На Ebay монета стоит 5,69 доллара, но с учетом доставки (от 7,95 доллара) выходит 13,65 доллара — это около 40 рублей.

Сколько можно заработать на такой монете? С этим вопросом портал обратился к нумизмату и вот какой ответ получил:

— Это памятная монета Paris 2024 2 euro, таких выпустили целую серию, посвященную Олимпиаде в Париже 2024 года. Монета с изображением Эйфелевой башни самая популярная, и она флагманская, таких выпустили больше всего. Везде разный указан тираж, но, я так понимаю, их больше миллиона — они выпускались и в наборах, и отдельно. Это первая причина, которая влияет на цену монеты в сторону ее уменьшения. Второй фактор: судя по фото, монета в плохом качестве, видны потертости, окисление. Ее цена на рынке в состоянии UNC (не бывшая в обращении) — 6−9 долларов. В таком состоянии, как у минчанки, монету можно оценить в 4−5 долларов. Но будет сложно ее реализовать, так как подобных очень много на рынке, — сказал эксперт.

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