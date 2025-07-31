Минчанке в сдаче попалась необычная монета

Минчанке в сдаче попалась необычная монета1
- 31.07.2025, 17:03
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Она стоит намного дороже номинала.
Иногда есть смысл повнимательнее присмотреться к сдаче, которую вы получаете. Минчанка Марина рассказала Myfin, что во время отпуска в Ницце покупала круассан и получила от продавца необычную монету.
На Ebay монета стоит 5,69 доллара, но с учетом доставки (от 7,95 доллара) выходит 13,65 доллара — это около 40 рублей.
Сколько можно заработать на такой монете? С этим вопросом портал обратился к нумизмату и вот какой ответ получил:
— Это памятная монета Paris 2024 2 euro, таких выпустили целую серию, посвященную Олимпиаде в Париже 2024 года. Монета с изображением Эйфелевой башни самая популярная, и она флагманская, таких выпустили больше всего. Везде разный указан тираж, но, я так понимаю, их больше миллиона — они выпускались и в наборах, и отдельно. Это первая причина, которая влияет на цену монеты в сторону ее уменьшения. Второй фактор: судя по фото, монета в плохом качестве, видны потертости, окисление. Ее цена на рынке в состоянии UNC (не бывшая в обращении) — 6−9 долларов. В таком состоянии, как у минчанки, монету можно оценить в 4−5 долларов. Но будет сложно ее реализовать, так как подобных очень много на рынке, — сказал эксперт.