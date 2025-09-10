В Польше нашли обломки уже 16 российских дронов 2 10.09.2025, 21:03

2,090

Один из них упал недалеко от Варшавы.

По состоянию на вечер среды, 10 сентября, на территории Польши уже нашли обломки 16 беспилотников.

Об этом пишет RMF24.

Один из 15 беспилотных летательных аппаратов упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы. Дрон не нанес никакого ущерба. По предварительным данным, дрон не был оснащен взрывчаткой.

Министерство внутренних дел объявило еще об одном месте находки в Чижуве. Там на поле нашли разбитый беспилотный летательный аппарат. Он не нанес никакого ущерба.

Осколки дрона также были найдены в Быхавке-Тшетой недалеко от Люблина. Там падающий дрон повредил крышу сельскохозяйственного здания.

Таким образом, по предварительным данным, обломки беспилотников нашли в:

Люблинском воеводстве: в населенных пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колония, Вихалев, Быхавка-Тшетя;

Лодзинском воеводстве: в Мнишеве.

Варминско-Мазурском воеводстве: в населенном пункте Олесно;

В Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом, а также в Новом-Мясте-над-Пилицей;

В Свентокшиском воеводстве: в населенном пункте Чижув, в Собутце.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com