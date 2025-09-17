«Манчестер Юнайтед» добился рекордной выручки по итогам прошлого сезона 1 17.09.2025, 20:10

1,224

Сумма впечатляет.

Доход английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2024/25 составил рекордные 666,5 млн фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. При этом клуб понес общие убытки в размере 33 млн фунтов стерлингов.

Для сравнения, в прошлом году выручка клуба составила 661,8 млн фунтов стерлингов, общие убытки оценивались в 113,2 млн. Отмечается, что причиной роста доходов стала сделка с титульным спонсором — немецкой технологической компанией Snapdragon. В 2023 году клуб подписал многолетнее соглашение на 60 млн фунтов стерлингов в год. Также «Манчестер Юнайтед» зафиксировал рекордный доход от продажи членских абонементов и билетов на матчи — 160,3 млн фунтов стерлингов.

Сократить убытки удалось за счет продажи или аренды футболистов, а также масштабной реструктуризации. Под сокращение попали более 250 сотрудников домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» Old Trafford.

Прошедший чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на 15-м месте, что стало худшим результатом клуба с 1974 года. Также в прошлом сезоне команда не участвовала в Лиге чемпионов. В финале Лиги Европы —второго по силе еврокубкового турнира — «Манчестер Юнайтед» уступил лондонскому «Тоттенхему» (0:1).

