Американская бегунья показала лучший результат на 400-метровке за 40 лет
- 18.09.2025, 19:08
Быстрее в истории бегала только Марита Кох из ГДР в 1985-м.
Американка Сидни Маклафлин-Леврон победила в беге на 400 м на чемпионате мира в Токио, побив рекорд соревнований и показав лучший результат у женщин за 40 лет.
Американка показала время 47,78 секунды, опередив олимпийскую чемпионку на этой дистанции — доминиканку Марилейди Паулино (47,98).
Мировой рекорд на 400-метровке в 1985 году установила Марита Кох из ГДР — 47,60.
Маклафлин-Леврон — четырехкратная победительница Олимпиад (2020 и 2024 годов в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400 м) и четырехкратная чемпионка мира. Ей принадлежит мировой рекорд на 400-метровке с барьерами (50,37).