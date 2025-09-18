Американская бегунья показала лучший результат на 400-метровке за 40 лет 18.09.2025, 19:08

Быстрее в истории бегала только Марита Кох из ГДР в 1985-м.

Американка Сидни Маклафлин-Леврон победила в беге на 400 м на чемпионате мира в Токио, побив рекорд соревнований и показав лучший результат у женщин за 40 лет.

Американка показала время 47,78 секунды, опередив олимпийскую чемпионку на этой дистанции — доминиканку Марилейди Паулино (47,98).

Мировой рекорд на 400-метровке в 1985 году установила Марита Кох из ГДР — 47,60.

Маклафлин-Леврон — четырехкратная победительница Олимпиад (2020 и 2024 годов в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400 м) и четырехкратная чемпионка мира. Ей принадлежит мировой рекорд на 400-метровке с барьерами (50,37).

