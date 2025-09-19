Минюст РФ объявил иноагентом Z-блогера Алехина

Минюст РФ объявил иноагентом Z-блогера Алехина1
- 19.09.2025, 17:24
Ранее его обвинили в отмывании денег.
Минюст России 19 сентября обновил реестр иноагентов, расширив его на пять пунктов. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.
В перечень вошел Z-блогер, экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин.
В сентябре Telegram-каналы Shot и Mash сообщили о подозрениях в адрес Алехина в возможном отмывании средств, собранных на медикаменты для участников войны против Украины. В сеть попали видео, на которых он обсуждает финансовые вопросы и откаты с неустановленными лицами.
Как писал сайт Charter97.org, 22 августа Минюст РФ объявил иноагентом бывшего главного идеолога «Единой России» Сергея Маркова.