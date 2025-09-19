закрыть
19 сентября 2025, пятница, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минюст РФ объявил иноагентом Z-блогера Алехина

1
  • 19.09.2025, 17:24
  • 1,072
Минюст РФ объявил иноагентом Z-блогера Алехина
Роман Алехин

Ранее его обвинили в отмывании денег.

Минюст России 19 сентября обновил реестр иноагентов, расширив его на пять пунктов. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

В перечень вошел Z-блогер, экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин.

В сентябре Telegram-каналы Shot и Mash сообщили о подозрениях в адрес Алехина в возможном отмывании средств, собранных на медикаменты для участников войны против Украины. В сеть попали видео, на которых он обсуждает финансовые вопросы и откаты с неустановленными лицами.

Как писал сайт Charter97.org, 22 августа Минюст РФ объявил иноагентом бывшего главного идеолога «Единой России» Сергея Маркова.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин