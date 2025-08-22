Бывшего главного идеолога «Единой России» объявили иноагентом 7 22.08.2025, 18:11

Возможно, из-за похвалы в адрес Алиева.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» провластного политолога, бывшего главного идеолога «Единой России» Сергея Маркова. В пояснении говорится, что он выступал на иностранных площадках, а также «распространял недостоверную информацию» о политике и решениях российских властей. Помимо этого Маркову вменяется участие в тиражировании материалов других «иноагентов», пишет The Moscow Times.

Сам политолог заявил «Подъему», что произошла «какая-то ошибка». По словам Маркова, он узнал, что стал «иноагентом», из СМИ. Политолог подчеркнул, что ждет объяснений от властей, и если выяснится, что это правда, обжалует статус в суде. «Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов», — добавил он в комментарии «Осторожно, новости».

Позже Марков написал в своем телеграм-канале, что попал под атаку «врагов России», которые в будущем либо «покажут себя как предатели», либо «будут уволены как коррупционеры». «Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику президента Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», — добавил он в свою защиту.

Ранее на Маркова пожаловались z-патриоты из-за его поездки на Шушинский Глобальный медиафорум в Азербайджане, где выступал президент страны Ильхам Алиев. В частности, провоенные блогеры обратили внимание на интервью политолога, в котором он назвал главу республики «блестящим интеллектуалом» и одним из «наиболее опытных лидеров современного мира». Марков заявил, что Алиев представляет «страну-победителя», которая «победила вчистую», полностью восстановив контроль над Нагорным Карабахом, и отметил, что «многие другие лидеры хотели бы у него поучиться».Бывшего главного идеолога «Единой России» объявили иноагентом

