Украинская армия все активнее использует роботов на фронте 23.09.2025, 17:41

Большинство моделей производят украинские компании.

На фоне затяжной войны и нехватки личного состава украинские военные все активнее применяют дистанционно управляемые бронированные машины — «роботов на колесах», похожих на мини-танки. Эти устройства помогают доставлять боеприпасы, еду и воду, эвакуировать раненых и выполнять задачи, слишком опасные для людей, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По словам командира взвода 20-й бригады с позывным «Майами», такие машины не заменят солдат полностью, но значительно снижают риски. «Человек может пойти туда, но иногда это слишком опасно», — пояснил он.

Стоимость роботов варьируется от $1 тыс. до $64 тыс. Большинство моделей производят украинские компании. Подразделения дорабатывают технику на месте: усиливают защиту, адаптируют управление для противодействия российским системам РЭБ, а также оснащают машины решетчатыми экранами или роликами для обнаружения мин.

По аналогии с FPV-дронами, популярность которых быстро выросла, военные уверены, что и роботизированные машины займут свое место на поле боя. Один из бойцов с позывным «Аким» отметил: «Каждый раз, когда что-то делает дрон или робот, это значит, что наш боец не рискует жизнью».

Недавно его группа отправила машину с грузом в 200 кг — боеприпасами, топливом и водой — в скрытую позицию у линии фронта. Аппарат двигался со скоростью около 6 км/ч и успешно вернулся на базу.

Однако роботы тоже уязвимы. Они медленно передвигаются по открытому пространству и легко становятся мишенью. Кроме того, их потеря обходится дорого — одна машина стоит около 400 тыс. гривен ($9,7 тыс.), а за неделю может быть уничтожено несколько.

Тем не менее опыт украинских военных показывает, что такие технологии становятся важным элементом современной войны.

