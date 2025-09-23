Украинская армия все активнее использует роботов на фронте
- 23.09.2025, 17:41
Большинство моделей производят украинские компании.
На фоне затяжной войны и нехватки личного состава украинские военные все активнее применяют дистанционно управляемые бронированные машины — «роботов на колесах», похожих на мини-танки. Эти устройства помогают доставлять боеприпасы, еду и воду, эвакуировать раненых и выполнять задачи, слишком опасные для людей, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
По словам командира взвода 20-й бригады с позывным «Майами», такие машины не заменят солдат полностью, но значительно снижают риски. «Человек может пойти туда, но иногда это слишком опасно», — пояснил он.
Стоимость роботов варьируется от $1 тыс. до $64 тыс. Большинство моделей производят украинские компании. Подразделения дорабатывают технику на месте: усиливают защиту, адаптируют управление для противодействия российским системам РЭБ, а также оснащают машины решетчатыми экранами или роликами для обнаружения мин.
По аналогии с FPV-дронами, популярность которых быстро выросла, военные уверены, что и роботизированные машины займут свое место на поле боя. Один из бойцов с позывным «Аким» отметил: «Каждый раз, когда что-то делает дрон или робот, это значит, что наш боец не рискует жизнью».
Недавно его группа отправила машину с грузом в 200 кг — боеприпасами, топливом и водой — в скрытую позицию у линии фронта. Аппарат двигался со скоростью около 6 км/ч и успешно вернулся на базу.
Однако роботы тоже уязвимы. Они медленно передвигаются по открытому пространству и легко становятся мишенью. Кроме того, их потеря обходится дорого — одна машина стоит около 400 тыс. гривен ($9,7 тыс.), а за неделю может быть уничтожено несколько.
Тем не менее опыт украинских военных показывает, что такие технологии становятся важным элементом современной войны.