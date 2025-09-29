Мартынович о матче с «Реалом»: Хочется получить удовольствие от футбола 1 29.09.2025, 18:19

Белорус является капитаном «Кайрата», который сыграет с мадридским клубом 30 сентября.

Белорусский защитник «Кайрата» Александр Мартынович поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «Реалом».

Алматинцы примут королевский клуб 30 сентября (19:45).

— Большой матч, который все мы ждали. Хочется выйти на поле и получить удовольствие от футбола, от атмосферы, которая на 100 процентов будет замечательная. Хочется насладиться, — цитирует Мартыновича sport-pulse.kz.

