На белорусско‑украинской границе прошел обмен гражданскими между Украиной и Россией

На белорусско‑украинской границе прошел обмен гражданскими между Украиной и Россией1
- 4.09.2025, 20:36
- 2,062
Пять украинских семей встретились со своими близкими.
На белорусско-украинской границе 4 сентября произошло объединение семей: по пять российских и пять украинских семей встретились со своими близкими.
Обмен прошел в Гомельской области с участием представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) и белорусских властей. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что его офис вместе с МККК 4 сентября вывезли с оккупированных территорий 8 украинцев. Роль в этом белорусской стороны он не уточнил.
Перед этим 24 августа Украина и Россия провели обмен военнопленными с использованием территории Беларуси. В этом году уже состоялось 17 этапов обмена, а в 2024 году — 12. Всего же, по данным председателя КГБ Ивана Тертеля, на территории страны с начала войны проведено 38 операций обмена между Украиной и Россией.